Sendikadan bürokratlara 250 bin TL’lik rüşvet çeki!

RÜŞVET İDDİALARI MAHKEMEYE TAŞINDI





ŞİKAYET ETTİ, CEVAP ALAMADI





HAK-İŞ YÖNETİMİ SESSİZ KALDI





KAPALI KAPILAR ARDINDA PAZARLIK





Kamu kurumlarında rüşvet iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Menzil Tarikatı’nın yoğun bir şekilde örgütlendiğinin iddia edildiği, son olarak maske zorunluluğunun kaldırarak halkı koronavirüse karşı savunmasız hale getirdiği yönünde eleştirilen Sağlık Bakanlığı’nda 2017 yılında yapılan düzenleme kapsamında kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi ile “Sendikal yetki” tartışması başladı.BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Öz Sağlık İş Sendikası, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda mahkeme kararı ile yetkili sendika oldu. Sendikanın üye sayısı 200 bine dayanırken aylık geliri de milyonlarca liralara ulaştı.Toplu iş sözleşmeleri sürecinde işçiden yana tavır almadığı gerekçesiyle eleştirilen Hak İş’e bağlı Öz Sağlık İş Sendikası, şimdi de rüşvet skandalı iddiası ile gündeme geldi.Sendikanın Şubat 2021’de lüks bir giyim firmasından toplam değeri 250 bin TL olan 100 adet hediye çeki aldığı öğrenilirken bu çeklerin bazı kamu kurumlarının yöneticilerine dağıtıldığı savunuldu.2021 yılında görevinden ayrılan Öz Sağlık İş Sendikası eski genel sekreteri Halit Kayalı, “Rüşvet” suçlaması ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.Kayalı’nın suç duyurusunda sıraladığı iddialardan bazıları şöyle oldu:“Sendikadan ayrıldıktan sonra sendika yönetimi hakkında suç teşkil edebilecek eylemler ve muhasebe işlemleri ile bazı bakanlık merkez teşkilatı yöneticilerine, il sağlık müdürlerine, aile ve sosyal hizmetler il müdürlerine ‘… mağazalarından” alışveriş yapmak üzere harcama çekleri verildiği hususunda ciddi söylentiler duydum.Müteakiben sendikanın denetleme Kurulu’na ve Hak-İş Denetleme kuruluna müracaat ederek bu korkunç iddiaların denetlenmesini ve işçinin paralarına sahip çıkılmasını talep ettim. Dilekçelerime yanıt alamadım.”Sendika Başkanı Devlet Sert, rüşvet iddiaları karşısında savunma verdi. Sert, verdiği savunmasında, "Bu çekler geçmişte de verilmişti. Bugün de verildi ileriki dönemlerde de verilecek” dedi. Sendikanın zaman zaman üyelere hediye çekleri verdiğini iddia eden Sert, bu kararların sendikanın yönetim kurulunda alındığını savunmasına ekledi. Hediye çeki dağıtımına yönelik savunmasında dikkati çekici ifadeler kullanan Sert, hediyelerin, “Motivasyon ve sosyal yardım” amaçlı verildiğini kaydetti.Sert, hediyelerin dağıtıldığı kişilerin isimlerini veremedi; Ancak 2 bin 500 TL değerindeki çeklerin “Bazı kamu kurum, kuruluş, STK, sendika İl başkanları, temsilci, üye ve sendika çalışanlarına” verildiğini açıkladı. Sert, sadece giyim çeki vermediklerini, gerçekleştirdikleri ziyaretlerde de “Kupa, fincan, kalem, Kur’an-ı Kerim” dağıttıklarını bildirdi.Hak İş Konfederasyonu’na bağlı en büyük sendikalardan biri haline gelen Öz Sağlık İş Sendikası yöneticilerinin kamu görevlilerine, “Motivasyon” amacıyla yüklü miktarlarda hediye çeki dağıttıkları iddiaları karşısında Hak-İş Genel yönetiminin ise herhangi bir inceleme başlatmadığı öğrenilirken, kurumun iddialar karşısında sessiz kaldığı dikkat çekti.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesindeki işçiler de geçen günlerde Öz Sağlık İş Sendikası'na tepki göstermişti. İşçiler, sendikanın toplu iş sözleşme (TİS) sürecini kapalı kapılar ardında, temsil ettiği işçilerin bilgisi dışında sürdürdüğünü ifade ederek, "Bir önceki dönemdeki mevcut hakları geliştirmek yerine birçok maddemizde geriye gidişler oldu.Öz sağlık İş sendikasının bizi görmezden gelmekten vazgeçerek, 2 dönemdir kazanılmış haklarımızı geriye götüren ve maaşlarımızı asgari ücret seviyesinden öteye taşımayan işbirlikçi anlayıştan uzaklaşıp TİS sürecini işçilerin talepleriyle en kısa sürede bitirmesi gerekmektedir" açıklamasını yapmıştı.