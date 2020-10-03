Şener Şen keşke ortaya çıksa da...

SAMANYOLUHABER- Yeşilçam'ın önde gelen isimlerinden oyuncu İlyas Salman, Halk TV'de "Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar" isimli programın konuğu oldu.





Serhan Asker, İlyas Salman'a "Şener Şen nasıl bir oyuncu, nasıl bir karakter? Pek ortalıkta gözükmez."



şeklindeki bir soru yöneltti. Soru üzerine Salman yıllarca birlikte çalıştığı Şen'e sitemkâr mesajlar verdi.





Oyuncu İlyas Salman, eski dostu Şener Şen'in AKP'nin baskı ve zulümlerine sessiz kalmasını sitem etti.





SALMAN: DİK DURUŞU VAR, ANCAK ŞENER ŞEN KENDİNE SAKLIYOR





"Kişilik meselesi onu eleştiremem." diyen Salman, şunları dile getirdi: "Keşke ortaya çıksa da günümüz Türkiyesinde biraz gerçeklerden bahsetse. Bir dik duruşu olsa. Dik duruşu var, ancak kendine de saklıyor onu. Ben bir şey diyemiyorum. Çünkü tuttuğu takımı bile gizliyor."





Salman hangi takımı tuttuğuna dair soruya ise, "Fenerbahçe." karşılığını verdi.