Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylül 1980 darbesinin 40'ıncı yıl dönümünde Milli İrade Sempozyumu'nda konuştu.





Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de daha net ve ortak bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etmişti.





Macron'un, "Biz Avrupalılar olarak Erdoğan'ın Türkiyesine karşı güçlü olmalıyız." sözlerinin üzerinden üç gün geçti.





AKP lideri Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a üç gün sonra cevap verdi.





"Bakıyorsunuz Libya'da karşımızda darbeci (General) Hafter ve onun güçlerinin ne yazık ki Vagner diye paralı silahlı güçleri var. Bütün bunlarla beraber Fransa bakıyorsunuz sürekli gündemde." diyen Erdoğan,Macron'a cevap verdi.





ERDOĞAN: MACRON'A DEDİM Kİ...





Erdoğan şunları dile getirdi: "Nedir o? Diyor ki Türkiye ile değil, ancak bizim Erdoğan ile sıkıntımız var. Senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu zaten sana söyledim. Ancak dinlemiyorsun. Bak sen Fransa'nın tarihini de bilmiyorsun."





"Öncelikle Türkiye'yle uğraşma." diyen Erdoğan, "Afrika'nın tarihi adeta Fransa'nın tarihidir. Siz bize insanlık dersi veremezsiniz. Önce bunu öğren. Bunu ben bizzat kendisine söyledim. Bak 'senin tarih bilgin yok, önce bunları öğrenmen lazım' dedim." ifadelerini kullandı.

