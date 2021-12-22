Samanyolu Haber /Spor / "Sergen Yalçın yeniden Acun Ilıcalı ile çalışacak" iddiası /22 Aralık 2021 20:07

"Sergen Yalçın yeniden Acun Ilıcalı ile çalışacak" iddiası

Beşiktaş'taki teknik direktörlük görevinden ayrılan Sergen Yalçın'ın Acun Ilıcalı'nın satın almaya hazırlandığı iddia edilen takımda görev yapmayı kabul ettiği ileri sürüldü.

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Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'ın bir sonraki durağı belli oluyor. Siyah-beyazlı ekipten ayrıldıktan sonra hiçbir açıklama yapmayan ve hakkında çıkan dedikodulara da cevap vermeyen tecrübeli çalıştırıcı için flaş bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere'de Premier Lig'in bir altı olan Championship'te mücadele eden Hull City'i almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, takımın başına Sergen Yalçın'ı düşünüyor.

Takımın ligde 19’uncu sırada olması ve menajer Grant McCann'in 1 puanın altında bir ortalama tutturması nedeniyle Acun Ilıcalı, takımı alır almaz teknik direktör hamlesi yapacak.

İddialara göre Ilıcalı, Sergen Yalçın ile görüştü. Olumlu yanıt aldı. Hatta Yalçın'ın da bu nedenle Türkiye içinden gelen tekliflere olumsuz cevap verdi.
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