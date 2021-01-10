Samanyolu Haber /Spor / Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması /10 Ocak 2021 22:27

Sergen Yalçın'dan Talisca açıklaması

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş formasıyla başarılı bir performans ortaya koyan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile ilgili bir açıklamada bulundu.

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Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Anderson Talisca'nın yüksek maliyetine dikkat çekti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Atakaş Hatayspor maçının ardından basın toplantısında konuştu.

Sergen Yalçın, adı siyah-beyazlı kulüple anılan Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile ilgili olarak, ''Talisca diye sürekli konuşuyorsunuz. Nasıl alacağız? Talisca'nın kaç paraya oynadığını biliyor musunuz?" ifadelerini kullandı.

Kariyerini Çin'de sürdüren Anderson Talisca geçmişte iki sezon kiralık olarak Beşiktaş forması giymişti.
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