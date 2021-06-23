Sergen Yalçın'ın alacağı para belli oldu

Hürriyet'ten İsmail Er'in haberine göre, Beşiktaş taraftarının haftalardır beklediği müjdeli haber dün geldi ve geçen sezon takıma çifte şampiyonluk yaşatan teknik direktör Sergen Yalçın’la anlaşma sağlandı.







Yalçın, 1 yıllık sözleşme karşılığında 25 milyon TL garanti ücret ve Süper Lig şampiyonu olunması halinde 5 milyon TL prim alacak. Yalçın’ın mukavelesine ayrıca Şampiyonlar Ligi için başarı primi konuldu. Tüm hedeflere ulaşılması halinde 1 yıl için alacağı ücret 45 milyon TL’yi bulacak.





‘Son yaşananlar nedeniyle mobbinge uğradığımı düşünüyorum’





Sergen Yalçın, önceki gün Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile yaptığı görüşmede, “Ben hiçbir zaman parayı mesele yapmadım. Ancak siz ilk görüşmede 12 milyon lira teklif edince sinirlendim. Beşiktaş Yönetimi, teknik direktörüne hak ettiği parayı verir. Ne şartlarda çalışıp iki kupa kazandığımızı en iyi siz biliyorsunuz. Elimdeki kadro ile yetindim, ses çıkarmadım. Ama son yaşananlar nedeniyle mobbinge uğradığımı düşünüyorum” diyerek sitemli sözler sarf etmişti.