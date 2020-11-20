SETA Uluslararası mahkemelere delil olacak raporu apar topar sildi

Türkiye’nin Suriye başta olmak üzere birçok ülkede kullandığı ‘Suriye Milli Ordusu’nda çocuk savaşçılar konusunu ifşa eden rapor, yayınlandıktan kısa bir süre sonra apar topar silindi. Ancak raporun İngilizce nüshası başta Rus’lar olmak üzere Avrupalı ve Amerikalı birçok stratejist tarafından indirilerek paylaşıldı.





2017’DE ALINAN 1551 MİLİTANIN 719’U ÇOCUK YAŞTAYMIŞ





SETA’dan Ömer Özkızılcık’ın kaleme aldığı “Suriye Milli Ordusu” raporuna göre 2017’de silah altına alınan 1551 militanın yüzde 46.4’ü çocuk yaşta. Rapor yayınlandıktan kısa bir süre sonra içindeki ‘çocuk savaşçı’ kısmını itiraf eden yanıyla dünyanın gözünden kaçmadı. Yabancı kaynaklar, SETA’nın detaylarını verdiği raporu anında yayınladılar. Rapor SETA’nın resmi hesaplarından yayınlandıktan kısa bir süre sonra apar topar silindi. Bilindiği gibi Türkiye, “çocuk savaşçılığı” yasaklayan uluslararası anlaşmalara taraf ülkelerden biri.





“SETA VE ULUSAL GÜVENLİK SORUNU”







Dış Politika Analisti ve yazar Aydın Sezer, SETA’nın yayınladığı ancak apar topar sildiği raporun bir ‘ulusal güvenlik sorunu’ oluşturduğunu kaydetti. Sezer, sosyal medya hesabından, “Ne olmuş anlamadım, SETA rapor yayınlamışmış sonradan silmiş miymiş neymiş. Peki sıkıntı neymiş, birisi söylemezse oturup bu raporu okumak zorunda kalacağım…” paylaşımında bulundu. Sezer “SETA ve ulusal güvenlik sorunu. SETA’nın Suriye Milli Ordusu raporunda ÖSO’ya katılan militanların % 46.4’nün çocuk olduğu belirtilmiş” dedi. Sezer, bir takipçisinin “BU doğru mu?” şeklindeki sorusuna da “Maalesef, doğru, zaten SETA’nin sildiği raporu yabancı kaynaklar anında paylaşmaya başladılar” cevabını verdi.



