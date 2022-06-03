Samanyolu Haber /Gündem / Sıla'dan konserlere zorunlu ara kararı /03 Haziran 2022 19:45

Sıla'dan konserlere zorunlu ara kararı

Geçirdiği bir kaza sonrası düşüp köprücük kemiğini kıran şarkıcı Sıla'nın Haziran ayındaki konserlerini iptal ettiği aktarıldı.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre iki hafta önce 15 şarkılık yeni albümü ‘Şarkıcı’yı dinleyicisiyle buluşturan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle haziranda yapmayı planladığı tüm konserlerini temmuza erteledi.

Yaklaşık 20 gün önce düşen ve taşa çarpmasıyla köprücük kemiğinin ucunda kırık oluşan Sıla’nın doktoru, yapılan son muayenenin ardından haziranda planlanan konserlere  izin vermedi. Böylece sanatçının hazirandaki konser takvimi temmuza kaydırılmış oldu.

Sıla, yeni albümü “Şarkıcı” sonrası konser serisine 1 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro ile başlayacak. Sanatçı, 9 Temmuz Altınoluk, 11 Temmuz Çeşme ve ardından diğer şehirlerde devam edecek konserlerle yaz boyunca dinleyicisiyle buluşacak. 
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