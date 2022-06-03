Sıla'dan konserlere zorunlu ara kararı

iki hafta önce 15 şarkılık yeni albümü ‘Şarkıcı’yı dinleyicisiyle buluşturan ünlü şarkıcı Sıla Gençoğlu, yaşadığı sakatlık nedeniyle haziranda yapmayı planladığı tüm konserlerini temmuza erteledi.Yaklaşık 20 gün önce düşen ve taşa çarpmasıyla köprücük kemiğinin ucunda kırık oluşan Sıla’nın doktoru, yapılan son muayenenin ardından haziranda planlanan konserlere izin vermedi. Böylece sanatçının hazirandaki konser takvimi temmuza kaydırılmış oldu.Sıla, yeni albümü “Şarkıcı” sonrası konser serisine 1 Temmuz Bodrum Antik Tiyatro ile başlayacak. Sanatçı, 9 Temmuz Altınoluk, 11 Temmuz Çeşme ve ardından diğer şehirlerde devam edecek konserlerle yaz boyunca dinleyicisiyle buluşacak.