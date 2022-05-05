Şimdi de 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın birincisi Muhsin Kara, ‘cadı avının’ hedefinde

Yandaş Takvim Gazetesi’nde yayınlanan yazıda Kara’nın Samanyolu TV’de programa katılması, Fethullah Gülen’in resmi adresini takip eden bir vatandaşla arkadaş olması, Türkçe Olimpiyatları’nda sahne alması ve sosyal medya hesabından ‘adalet’ çağrısı yapması eleştirildi. Gülen’i karalayan bir açıklama yapmaması eleştirildi.



Yazıda, “Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki Ravza Camisi’nde görev yapan Muhsin Kara, Suudi Arabistan’da düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması’nın ezan dalında birinci olmuş ve birçok sosyal medya ve birçok kanalda yayınlara katılmıştı. Kara’nın terör örgütü FETÖ ile ilişkisi yıllar önce yapılan paylaşımlarla ortaya çıktı. (…) Kara’nın Gülen’in resmi twit adresinde bahsettiği övdüğü Azad Boztaş isimli şahıs ile facebook bağlantısının da devam ettiği tespit edildi. Paylaşımları silmeye başlayan Kara, ortaya çıkan FETÖ bağlantıları sonrası sosyal medyadan elebaşı Gülen’i karalayan veya milletten özür dileyen bir paylaşım da yapmadı. 17-25 Aralık FETÖ kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası paylaşımları da gündeme gelen Kara’ya sosyal medyada bunlara ilişkin bir açıklama çağrısı yapıldı.” ifadeleri kullanıldı.