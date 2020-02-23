Samanyolu Haber /Dünya / Şimdi de Stuttgart... Nargile kafeye ateş açıldı /23 Şubat 2020 14:12

Şimdi de Stuttgart... Nargile kafeye ateş açıldı

Almanya Stuttgart'ta bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

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Hanau'da 11 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan iki nargile kafeye saldırıdan iki gün sonra, bu kez Stuttgart’taki bir nargile kafeye silahlı saldırı düzenlendi.

Olayda ölen ya da yaralanan kimse olmazken polis saldırganları arıyor. Polis yetkilileri, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin Stuttgart'ta bir nargile kafeye ateş açtıktan sonra kaçtıklarını, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve iş yerinde maddi hasar oluştuğunu duyurdu.

Yetkililer, nargile kafe ve yakındaki başka bir iş yerinin camına kurşun isabet ettiğini ifade etti.

Olayla ilgili savcılık soruşturması devam ediyor.
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