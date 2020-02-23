AA'nın Aktrol 'ABD başmuhabiri'nden tepki çeken Kavala ve Barkey tweeti

Doğantekin, Kavala'nın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi öncesi Henri Barkey ile 93 saat görüştüğünü iddia ederken, "İki ihtimal var, A- Osman Kavala eşcinsel ve Barkey onun erkek arkadaşı, B- O CIA için çok değerli" ifadesini kullandı.











Doğantekin, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayıtlar Osman Kavala'nın CIA ajanı Henri Barkey ile 15 Temmuz darbe girişimi öncesi 93 saat görüştüğünü gösteriyor. Bir CIA ajanı Gezi Parkı şüphelisiyle neden bu kadar uzun süre görüşür?





A - O bir eşcinsel ve Barkey onun erkek arkadaşı

B - O CIA için çok değerli" ifadelerini kullandı.







Vakkas Doğantekin, bu ifadeleri kullandıktan kısa bir süre sonra tweeti kaldırdı; Twitter'da herkese açık olan hesabını 'korumalı hesap'a çevirdi.





İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın, "Kavala'nın şüpheli Henri Barkey ile görüştüğü, PKK irtibatlı kişilerle iletişim kurduğu ve darbe teşebbüsünün karar sürecine katıldığı" yolundaki iddiasını yerinde gören İstanbul Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hâkimliği, 'kaçma şüphesi' gerekçesiyle Osman Kavala hakkında yeniden tutuklanması kararını vermişti.





BARKEY: BİR KEZ BİLE GÖRÜŞMEDİM





Kavala'nın tutuklanmasının ardından DW Türkçe'den Tunca Öğreten'e konuşan Barkey, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi ve Kavala ile de yakın olmadıklarını, telefonda bile görüşmediklerini söylemişti.





Barkey, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı:





"Osman ile eşinin telefonu üzerinden 93 saat görüştüğümü iddia eden bir savcılık, ciddi bir savcılık değildir. Ben eşimle bile o kadar uzun telefonda konuşmadım. Kaldı ki Osman'nın eşini tanımıyorum bile ben. Hatta Osman Kavala ile bir kez bile telefonda görüşmedim. Osman'ı içeride tutmak için uyduruyorlar. Osman'ın en büyük şanssızlığı benim o gün Karaköy Lokantası'na gitmiş olmam."