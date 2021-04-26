Samanyolu Haber /Gündem / Sinan’ın mirasını mideye indirdiler! /26 Nisan 2021 14:59

Sinan’ın mirasını mideye indirdiler!

Kanuni Sultan Süleyman’ın Mimar Sinan’a, Hürrem Sultan adına yaptırdığı Haseki Külliyesi’nin bir bölümünün kahvaltı salonuna dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce 2010’da restore edilerek müze olacağı açıklanan kültür mirasına ilişkin uygulamaya sosyal medyada tepki yağdı.

SHABER3.COM

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Hürrem Sultan için Mimar Sinan'a yaptırılan Haseki Külliyesi'nin bir bölümü kahvaltı salonuna dönüştürüldü.

Çok sayıda tarihi eserin restorasyon adı altında tahrip edildiği görüntüler hafızalardaki tazeliğini korurken, şimdi de kimi eserlerin yandaşlara iş kapısı olarak sunulduğu ortaya çıktı.

Karar gazetesinin haberine göre, külliye 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş ve ardından da müzeye dönüştürüleceği açıklanmıştı. Kültür mirasının kahvaltı salonuna dönüştürülmesine çok sayıda tepki de geldi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, üç yıl boyunca külliyenin müzesini hazırlamak için çalıştığını, şimdi ise külliyenin bahçesinde lahana yetiştirildiğini söyleyerek tepkisini dile getirdi.

Külli-ye ismiyle kahvaltı salonuna dönüştürülen külliye, 1538-1551 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edildi.

Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlara tepki yağarken, Polat mevcut duruma şu sözlerle tepki gösterdi:

"Vakıflarda 3 yıl çalışıp müzesini hazırlamıştım. Vitrini, Belgeseli, logosu, kitabı bile dahil bitmişti. Bu haldeyken Diyanet’e devredildi, 10 yıldır bahçesinde lahana yetiştiriliyor. Hayrat vakıf eseri kahvaltıcı olmuş çok mu?"

Dönemin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler verilmişti:

"Restorasyona başladık. Aynı zamanda teşhir ve tanzim çalışmalarımız da devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde bazı vakıf müzelerinde sergilenemeyen çini panolar, su damlalıkları, mezar taşları, kitabeler, Sakal-ı Şerif kutuları, rahleler, halılar, kilimler ve şamdanlar gibi eserlerin sergilenebileceği bir alan ortaya çıkacak."
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sinan’ın mirasını mideye indirdiler! Sonraki Haber >>

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

A Haber mikrofon uzattığına pişman oldu

MC TV desteğinizi bekliyor

MC TV desteğinizi bekliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Yandaş kanal harıl harıl arşiv siliyor

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Ekmek teknesi bağlanan kağıt toplayıcısı polise göz yaşı döktü

Babacan'dan Albayrak göndermesi

Babacan'dan Albayrak göndermesi

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

İstasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

Davutoğlu’nun Merkez Bankası kayıtları sızdırıldı

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

İlk Uzay Helikopteri Başarıyla Uçtu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

CHP'den çok konuşulacak 'AK Pandemi' videosu

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham

Şanlıurfa'da patates soğan dağıtımında izdiham
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:32:54