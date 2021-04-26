Sinan’ın mirasını mideye indirdiler!

Kanuni Sultan Süleyman tarafından Hürrem Sultan için Mimar Sinan'a yaptırılan Haseki Külliyesi'nin bir bölümü kahvaltı salonuna dönüştürüldü.





Çok sayıda tarihi eserin restorasyon adı altında tahrip edildiği görüntüler hafızalardaki tazeliğini korurken, şimdi de kimi eserlerin yandaşlara iş kapısı olarak sunulduğu ortaya çıktı.





Karar gazetesinin haberine göre, külliye 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş ve ardından da müzeye dönüştürüleceği açıklanmıştı. Kültür mirasının kahvaltı salonuna dönüştürülmesine çok sayıda tepki de geldi.





İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, üç yıl boyunca külliyenin müzesini hazırlamak için çalıştığını, şimdi ise külliyenin bahçesinde lahana yetiştirildiğini söyleyerek tepkisini dile getirdi.





Külli-ye ismiyle kahvaltı salonuna dönüştürülen külliye, 1538-1551 yılları arasında Mimar Sinan tarafından inşa edildi.





Sosyal medyaya yansıyan paylaşımlara tepki yağarken, Polat mevcut duruma şu sözlerle tepki gösterdi:





"Vakıflarda 3 yıl çalışıp müzesini hazırlamıştım. Vitrini, Belgeseli, logosu, kitabı bile dahil bitmişti. Bu haldeyken Diyanet’e devredildi, 10 yıldır bahçesinde lahana yetiştiriliyor. Hayrat vakıf eseri kahvaltıcı olmuş çok mu?"





Dönemin İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürü İbrahim Özekinci tarafından yapılan açıklamada, şu bilgiler verilmişti:





"Restorasyona başladık. Aynı zamanda teşhir ve tanzim çalışmalarımız da devam ediyor. Çalışmalar bittiğinde bazı vakıf müzelerinde sergilenemeyen çini panolar, su damlalıkları, mezar taşları, kitabeler, Sakal-ı Şerif kutuları, rahleler, halılar, kilimler ve şamdanlar gibi eserlerin sergilenebileceği bir alan ortaya çıkacak."