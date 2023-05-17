Samanyolu Haber /Gündem / Sinan Oğan kararını açıklayacak: Tarih verdi /17 Mayıs 2023 15:12

Sinan Oğan kararını açıklayacak: Tarih verdi

Siyasetteki Sinan Oğan belirsizliği gündemdeki yerini korurken gazeteci Kürşad Oğuz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Oğan ile konuştuğunu ve ATA İttifakı adayının kararını açıklayacağı tarihin netleştiğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasıyla mücadele, Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçecek.

Bu süreçte ilk turda yüzde 5.1 oy alan Sinan Oğan'ın oylarının ise belirleyici olabileceği konuşulurken kimi destekleyeceği de merakla beklenmeye başladı.

Siyasette Oğan belirsizliği sürerken gazeteci Kürşad Oğuz sosyal medya hesabından konuya ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 

TARİH VERDİ
Oğuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ATA İttifakı cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ile görüştüğünü belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sinan Oğan’la konuştum. Sesi kısılmış, hafif hasta. 'Kararımızı 19 Mayıs’ta açıklayacağız' dedi. Manidar tarih. İttifak içi fikir teatisi hala sürüyormuş."
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