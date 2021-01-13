Sinovac CEO’sundan Brezilya sonuçları ardından açıklama

Türkiye’nin üç milyon dozunu teslim aldığı ve 50 milyon dozluk koronavirüs aşısı için anlaşmaya vardığı Çinli Sinovac şirketi, Brezilya’daki Faz-III çalışmasında çıkan yüzde 50,38’lik etkinlik oranı sonucu ardından açıklama yaptı. Şirketin CEO’su Yin Weidong, Faz-III denemelerinin, aşının güvenilirliği etkinliğini kanıtlamakta yeterli olduğunu söyledi.

Sinovac CEO'su Yin Weidong, Pekin’de düzenlenen basın brifinginde corona virüs aşıları CoronaVac hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de yüzde 91,25, Endonezya’da yüzde 65, Brezilya’da ise önce yüzde 78, ardından ise yüzde 50,38 etkinlik gösterdiği açıklanan aşının farklı sonuçlar nedeniyle tartışma yaratması üzerine şirketin CEO’su konuya değindi.

DÜŞÜK ORANIN SEBEBİ

Yin, Brezilya’da aşıların yüksek risk altında bulunan sağlık çalışanlarında denendiğini söyledi. Söz konusu koruma oranı değerinin, bu sebeple düşük çıktığını belirtti.

Yin, "Bu (Brezilya) Faz-3 klinik denemeleri, CoronaVac aşısının dünya çapındaki güvenilirliğinin ve etkinliğinin iyi olduğunu kanıtlamak için yeterli" diye konuştu.

Öte yandan Yin, bir üretim tesisinin yılda 500 milyon doz ürettiğini, aynı kapasiteye sahip ikinci bir üretim tesisinin denetlendiğini ve önümüzdeki ay üretime başlanmasının beklendiğini söyledi. "Ancak bu tesisler, Endonezya, Malezya, Singapur ve Filipinler dahil olmak üzere birçok ülkeden aldığımız siparişlerin hala çok gerisinde" diyen Yin, şirketin şimdiye kadar Çin'deki illere 7 milyon doz tedarik ettiğini ve planlandığı gibi Hong Kong'a 1 milyon doz tedarik edeceğini söyledi.





Sinovac yöneticisi, yıllık aşı üretimini de şubat ayında iki kat artırarak 1 milyar doza çıkarmayı planladıklarını açıkladı.





ÇİN DIŞİŞLERİ’NDEN AÇIKLAMA





Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zhao Lijian da basın toplantısında Sinovac aşısı hakkında açıklamalarda bulundu.









Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lijian, "Çin aşıların güvenliğine ve etkinliğine her zaman büyük önem veriyor. Çinli aşı geliştiricileri, aşıların bilimsel kurallara ve gerekliliklere sıkı sıkıya bağlı olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarına devam ediyorlar. Ayrıca bu alanda uluslararası işbirliklerini de aktif şekilde sürdürüyorlar" dedi.





NE OLMUŞTU?





Brezilya’daki aşı çalışmalarına 13 bin gönüllü katılmıştı. Türkiye’de 7 bin, Endonezya’da ise bin 600 katılımcı vardı.





Aşının etkinlik oranlarına ilişkin ilk açıklama Türkiye’den gelmişti. Türkiye, erken dönem ara sonuçlara göre aşının yüzde 91,25 oranında etkinlik sağladığını belirtirken hemen ardından Brezilya ise yüzde 78 etkinlik elde ettiklerini açıklamıştı. Endonezya ise Faz-III denemeleri sonucunda yüzde 65,3 etkinlik oranına ulaşıldığını bildirmişti.





Brezilya, dün bir açıklama daha yaparak, aşının ‘genel etkinlik oranı’nın yüzde 50,38 olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.



