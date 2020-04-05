Sırbistan'da karantinayı delen futbolcu tutuklandı

Sırbistan’da futbolcuların karantina kuralını ihlal etmesine engel olma mücadelesi sert başladı. İlk olarak Real Madrid’in yıldızı Luka Jovic’in, kuralı delerek sevgilisinin doğum gününe katılmasının ardından İçişleri Bakanı Nebojsa Stefanovic “Herkes kurallara uyacak. Milyon Euro’ları olan futbolcular da dahil… Ya evde kalırlar ya hapse girerler” açıklamasını yapmıştı. Bu sert açıklamanın ardından kuralı ihlal eden Aleksandar Prijovic tutuklandı.







Suudi Arabistan’da Al-Ittihad forması giyen Aleksandar Prijovic, Stefanovic’in gazabına uğrayan ilk isim oldu. Belgrad’da bir otelin çatısında yer alan barda eğlenen Prijovic, polis tarafından gözaltına alındı. Polis, Prijovic’i barda çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaşması sonucu buldu. Prijovic’e üç ay ev hapsi cezası verildi.





Bir dönem ülkemizde Boluspor forması da giymiş olan 29 yaşındaki forvet, 13 kez terlettiği Sırbistan Milli Takımı forması altında 2 gole imza attı.





Belgrad’da karantina kurallarını ilk delen futbolcu olan Jovic hakkındaki soruşturma ise devam ediyor. Jovic’in 3 yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.