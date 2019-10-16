Şirin Ünal evindeki ikinci Özbek kadına polis kod isim vermiş

AKP Milletvekili Şirin Ünal’ın evinde, Ünal’ın tabancasından çıkan kurşunla ölen Özbekistan uyruklu bakıcı Nadira Kadirova’dan sonra, evin öteki Özbekistanlı bakıcısı hakkında yeni bir gelişme yaşandı.





Nadira’nın öldüğü gece ikinci bakıcı Khılola Onarboeva’nın GBT kontrolü kaydının yapılmadığı anlaşıldı. Onarboeva’nın kaçak olduğu Nadira’nın ölümünden bir gün sonra sokakta “tesadüfen” hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine yapılan GBT kontrolünde ortaya çıktı.





Babıali Yokuşu programında Onarboeva için olaydan 4 gün sonra deport (sınır dışı edilme) işlemi yapıldığını anlatan gazeteci Suat Toktaş, kaçak işçi olarak çalıştırılan bakıcının cumartesi gününe kadar Türkiye’de olduğunu söyledi.





Toktaş’ın Babıali TV’de şunları anlattı:





“23 Eylül’de AKP milletvekili emekli general Şirin Ünal’ın evinde, Ünal’ın tabancasından çıkan kurşunla ölen ve Ünal’ın intihar ettiğini söylediği Nadira Kadirova’nın vize sorunu yoktu ama kaçak işçi statüsünde Türkiye’de bulunuyordu. Şirin Ünal, Meclis’teki konuşmasında ‘Nadira’nın birkaç aydır psikolojik sorunları olduğu için ikinci bir bakıcı almıştık’ dedi. İkinci bakıcı 1995 Özbekistan doğumlu Khılola Onarboeva. Polis kayıtlarında ‘Hilal’ diye geçen Onarboeva, Nadira’nın öldüğü gece ifade veren isimlerden biri.





‘TESADÜFEN’ GBT KONTROLÜ

Kayıtlara Hilal diye geçirilen Khılola da, Nadira gibi kaçak işçi olarak Şirin Ünal’ın evinde çalışıyordu. Polis o gece ifadesini aldı ama herhangi bir sınırdaşı işlemi yapmadı. Yaptıysa da bu polis kayıtlarına geçmedi. Polis, ertesi gün sokakta hareketlerinden şüphelenilmesi üzerine GBT kontrolü yaptı. Fakat usule aykırı olarak, kontrol pasaport üzerinden yapıldı. Pasaport üzerinden herhangi bir aksilik görmeyen polis ekipleri, pasaportu gözle kontrol edince Hilal’in vize süresinin geçtiğini tespit etti. Bunun üzerine Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nde işlem yapıldı. Hilal’e 27 Eylül’de ‘terke davet kararı’ tebliğ edildi. Türkiye’yi terketmesi için kendisine 16 gün mühlet tanındı. O süre 12 Ekim cumartesi günü doluyordu.”





Suat Toktaş, Nadira Kadirova’nın yakınlarının, ‘Hilal, 12 Ekim cumartesi günü de Türkiye’de, hatta Şirin Ünal’ın evindeydi’ dediğini aktardı ve Şirin Ünal’ın cevaplaması gereken soruları sıraladı:





ŞİRİN ÜNAL’A SORULAR

Nadira’nın öldüğü gece Hilal’in ifadesi alınırken GBT kontrolü yapıldı mı, yapıldıysa kaçak olduğu o gece neden anlaşılamadı?





Hilal, Nadira’nın ölümünden bir gün sonra sokakta ne gibi şüpheli hareketler yaptı da “tesadüfen” GBT kontrolüne takıldı?





Nadira’nın yakınları Hilal’in, hala Türkiye’de, hatta Şirin Ünal’ın evinde olduğunu iddia ediyor. Gerçekten öyle mi, yoksa ülkesine döndü mü?





Hilal hala Türkiye’de ise Şirin Ünal, deport kararı verilmiş birini elinde tutarak hangi hesapları yapıyor?





Şirin Ünal, Hilal’i Türkiye’de tutma veya yurtdışına göndertme seçeceğini elinde bir koz olarak mı tutuyor?





Şirin Ünal, Hilal’in konuşmasını engellemek ya da istediği zaman konuşturtma hesapları mı yapıyor?





Kaçak işçi statüsünden dolayı Hilal’e veya Şirin Ünal’a para cezası kesildi mi?