Şırnak halkı sokağa döküldü

Mezopotamya Ajansı’nın (MA)’nın aktardığı bilgiye göre; küçük çocuğun çığlığını duyan yurttaşlar saldırganı yakaladı. Yaşanan olay sonrasında çekilen kimi görüntüler ise sosyal medyada paylaşıldı.







Saldırı girişimine MA’nın ulaştığı mağdur avukatı olayı doğrularken, konuyla ilgili adliyede savcı ile görüşme halinde oldukları bilgisini paylaştı.





Cinsel saldırı olayı, öğlen saatlerinde kent merkezinde toplanan bir grup tarafından protesto edildi. Yaşanan durum özellikle sosyal medyada gündeme oturdu.





İmir, çevredeki yurttaşlarca olay sonrasına dair çekilen görüntüleri Twitter hesabından “Çocuklarımızın geleceğini tacizcilere bırakmayacağız Dün gece Şırnak Şaranlar sitesinde bir uzman çavuş 10 yaşındaki bir çocuğu taciz etmiştir Görgü tanıkları da yaşanan taciz olayını teyit etmiştir Yargı derhal gereğini yapmalıdır Olayın peşini asla bırakmayacağız” ifadesiyle paylaştı.





HDP’li Hüseyin Kaçmaz ise, olaya dair şu paylaşımı yaptı:





“Dün gece Şırnak (…) 10 yaşındaki bir ÇOCUK uzman çavuşun tacizine maruz kalmıştır. Çocuk uyurken sessiz olunur,istismar edilirken değil. Peşini bırakmayacak, sessiz kalmayacağız.”





Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda cinsel saldırıya maruz kalan çocuğun 13 yaşında olduğu bilgisi ile birlikte saldırıyı gerçekleştiren uzman çavuşun isminin baş harflerini paylaştı.





Elçi, yaptığı paylaşımda şahsın eyleminin cezasız kalmaması için Baro Yönetim Kurulu ve İnsan Hakları Merkezi üyelerinin olayın takipçisi olduklarını duyurdu.





Elçi, şu paylaşımda bulundu: Şırnak Baro Şırnak’ta 13 yaşındaki küçük kıza cinsel tacizde bulunan uzman çavuş A.A. İsimli şahsın eyleminin cezasız kalmaması için yönetim kurulu ve insan hakları merkezi üyesi meslektaşlarımız olayı takip etmektedirler.





İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, sosyal medya hesabından bilginin kendilerine de geldiğini ve takipçisi olacaklarını belirtti.