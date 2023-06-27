Sivrisineklerin sizi ısırmaması için ne yapabilirsiniz? İşte gerçekler ve şehir efsaneleri

Yaz aylarından bahsederken çoğu kişinin aklına ilk olarak tatil hikayeleri gelse de, yaz akşamlarını mahveden sivrisinekleri de unutmamak lazım. Muhtemelen herkesin sürekli olarak sivrisinekler tarafından ısırılan bir arkadaşı ve hiçbir sivrisineğin ısırmadığı bir arkadaşı vardır. Bunun nedeni, sivrisineklerin ısıracak insanları bulmak için koku alma duyularını kullanmaları ve bazı insanların daha "çekici" kokmasıdır. Parfüm, sabun, beslenme şeklimiz ve benzeri pek çok farklı şey kokumuzu etkileyebilir.





Peki ama sivrisineklerin hangi kokulardan hoşlanıp hoşlanmadığı hakkında bildiklerimizi ne kadar doğru? Hangileri gerçek, hangileri şehir efsanesi? Gelin birlikte bakalım...





1. Sabun markası

Hepimizin bildiği gibi, sabunlar nasıl koktuğumuzu etkiler, ancak aynı sabunu kullanan insanlar da birbirlerinden farklı kokabilir. Bu yıl yayınlanan bir araştırma, bazı insanlar için Dove ve Simple Truth sabunlarıyla yıkanmanın onları sivrisinekler için daha çekici hale getirdiğini, ama Native sabunla yıkamanın sivrisinekleri uzaklaştırdığını buldu. Ancak diğer insanlar için hangi sabunu kullandıkları sivrisineklerin onları ne kadar çekici bulduğunu etkilemiyordu. Bir başkasını sivrisineklere karşı koruyan bir marka sabun, sizin için hiçbir fark oluşturmayabilir.





2. Muz

Sivrisinek ısırıklarından kaçınmak için bu yaz muz yerine üzüm yemek isteyebilirsiniz. ABD’de yapılan bir araştırma, bazı insanlar muz yedikten sonra ellerinin kokusunun sivrisinekler için daha çekici olduğunu buldu. Ancak bu çekicilik tüm meyveler için geçerli değildi. Aynı yöntemler üzüm kullanılarak tekrarlandı ve gönüllüler üzümleri yedikten sonra sivrisinekler açısından bir fark gözlemlenmedi.





3. Bira

2010 yılında yapılan bir araştırma, sivrisineklerin insanları bira veya su içmeden önce ve sonra ne kadar çekici bulduğunu ölçtü. Bira içtikten sonra gönüllülerin vücut kokusu sivrisinekler için daha çekici hale geldi.

Ancak sivrisineklerin gönüllüleri su içtikten sonra ne kadar çekici bulduklarında bir değişiklik olmadı.











4. Deodorant

Nature’da yayınlanan bir araştırma, deodorantlardaki bir bileşiğin (izopropil tetradekanoat) sivrisinekleri deodorantla kaplı yüzeye konmalarını önleyerek uzaklaştırdığını buldu. Hatta, sivrisineklerin konma sayısında %56’lık bir azalma oldu. Egzersiz yaparken deodorant kullanmayı hatırlamak daha da önemli olabilir. Nature’daki başka bir araştırma, terliyseniz sivrisineklerin sizi daha çekici bulduğunu ortaya koydu.





5. Sarımsak ve B vitamini

Pek çok insan sivrisinekleri kovmak için evde çare olarak sarımsak yer ve B vitamini takviyeleri alır. 2005 yılında yapılan bir çalışmada, katılımcılar sarımsak veya plasebo tükettikten sonra sivrisineklere maruz bırakıldılar. Diğer ölçümlerin yanı sıra sivrisinek ısırıklarının sayısı kaydedildi ve sonuçlar, sarımsağın sivrisinekleri kovduğuna dair hiçbir kanıt sağlamadı.

Benzer bir şekilde, 2005 yılında yapılan başka bir araştırma, B vitamini takviyesi almanın sivrisinekler için cilt kokusunun çekiciliği üzerinde hiçbir etkisi olmadığını buldu.







6. Deet kovucu

Deet, birçok böcek kovucuda bulunan ve çıplak cilt üzerinde kullanılabilen bir kimyasaldır. Çok iyi kokmaz (hem bizim ve sivrisinekler için) ve biraz yağlı hissettirebilir, ancak Deet içeren böcek kovucular, diğer kovucularla karşılaştırıldığında sivrisinek ısırıklarına karşı en uzun korumayı sunar.





7. Giysilere böcek ilacı uygulamak

Kovucuyu doğrudan cildinize uygulama fikrinden hoşlanmıyorsanız, giysilerinize permetrin gibi böcek ilacı püskürtebilirsiniz. Bu, sivrisineklerin ilaç sıkılmış giysiyle kaplı cildi ısırmasını önlemenin etkili bir yoludur ve ordu tarafından kullanılan bir tekniktir. Sivrisinekler genellikle ilaçsız giysiler üzerinden ısırdıkları için, bu önlemi almaya değebilir.





Ancak bütün bu önlemlere rağmen sivrisinekler hala sizi ısırıyor olabilir. Bunun arkasındaki sebep, genetiğinizin nasıl koktuğunuzu ve dolayısıyla sivrisinekler için ne kadar çekici olduğunuzu da etkilemesidir.

