Siyanür skandalı sonrası dikkat çeken gelişme

Günlerce konuşulan ve büyük tepki çeken Fırat Nehri'ne siyanür karışması olayına neden olduğu belirtilen Anagold Madencilik şirketinin yeniden faaliyete geçeceği iddia edildi.Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyündeki altın madeni işletmesinin Yığın Liç Sahası'na ait boru hatlarında 21 Haziran'da yaşanan arızayla Fırat nehrine siyanür içeren solüsyon akıtan Anagold Madencilik, yeniden faaliyete geçiyor.Yaşanan çevre kirliliği nedeniyle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, şirkete 16 milyon 441 bin TL para ceza uygulayıp madenin faaliyetini durdurmuştu.Bakanlığın açıklamasında “İlave çevresel iyileştirme çalışmalarının tamamlandığı Bakanlığımız denetim ekiplerince tespit edilene kadar tesisin faaliyet göstermesine izin verilmeyecektir" denilmişti.Anagold Madencilik, yaptığı duyuru ile yeniden faaliyete geçtiğini bildirdi. Açıklamada, Bakanlık temsilcilerinin gözetiminde gerçekleştirilen iyileştirme ile, kontrol sisteminin, olaydan önceki sisteme kıyasla daha hassas hale getirildiği öne sürüldü.