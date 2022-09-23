Almanya seferberlikten kaçan Rus askerlere iltica hakkı tanıyacak

Faeser, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung'a yaptığı açıklamada, "Kural olarak, ağır baskı tehdidi altındaki firari askerler, Almanya'da uluslararası korumadan yararlanırlar. Vladimir Putin'in rejimine cesurca karşı çıkan ve bu nedenle kendilerini büyük bir tehlikeye atan herkes, siyasi zulüm gerekçesiyle Almanya'ya iltica başvurusunda bulunabilir" dedi.



Nancy Faeser, Almanya'nın zaten zulüm gören ve tehdit edilen Rus muhalifleri aylardır ülkeye kabul etmekte olduğunu belirtti.



Adalet Bakanı Marco Buschmann da "Putin'den nefret eden ve liberal demokrasiyi seven herkes Almanya'da bize katılabilir" dedi.



Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'daki savaş nedeniyle kısmi seferberlik ilan etmesi üzerine askerlik yaşı gelenlerin yurt dışına kaçmasının önleneceği haberleri çok sayıda Rus'u ülkeyi terk etmek için harekete geçirmiş, tek yönlü uçak biletleri tükenmişti.



Rusya ile olan sınırını kapatmayan Avrupa Birliği ülkelerinden Finlandiya da seferberlik ilanının ardından ülkeye giriş yapmak isteyen araçların uzun kuyruklar oluşturduğunu açıkladı.



Öte yandan seferberlik kararını protesto etmek için ülke çapında düzenlenen gösterilerde binlerce kişi gözaltına alındı. "Seferberliğe hayır" protestolarının, Moskova'nın Şubat ayında Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunacağını açıklamasından bu yana Rusya'daki en büyük eylem olduğu bildirildi.