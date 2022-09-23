Samanyolu Haber /Teknoloji / WhatsApp: İranlı dostlarımızın irtibatta kalması için çalışıyoruz /23 Eylül 2022 09:10

WhatsApp: İranlı dostlarımızın irtibatta kalması için çalışıyoruz

İran'ın WhatsApp ve İnstagram'a girişi kısıtlamasının ardından, sosyal haberleşme uygulaması WhatsApp ülkedeki kullanıcıların birbiriyle temasını sağlamak için çalıştıklarını belirtti.

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WhatsApp sosyal medyadan yaptığı açıklamada "insanların özel mesajlarına erişim hakkının yanındayız" diye yazdı. İranlı cep telefonlarını engellemediklerini belirten WhatsApp, "İranlı dostlarımızın irtibat halinde kalmasını sağlamak için çalışıyoruz ve teknik kapasitemiz elverdiğince hizmetimizi devam ettirmek için elinden gelen her şeyi yapacağız" iadelerini kullandı.

Gerçek zamanlı olarak internet özgürlüğünü takip eden Netblocks, İran'ın ülkede hizmet vermeye devam eden son iki sosyal medya platformu olan WhatsApp ve Instagram'a erişimi Masha Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar yüzünden bugün itibarıyla kısıtladığını bildirdi.

İran'da 'yalan haber' (rejimin istemediği haberleri) yayana yasal takibat

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu bir açıklama yayınlayarak adli yargıdan yalan haber ve söylenti yayanlar hakkında yasal takibat başlatmasını istedi.

Açıklamada "Merhum Mahsa Amini'nin ailesi ve yakınlarına taziyelerimizi ifade ediyoruz ve adli yargıdan sosyal medyada ve sokaklarda yalan haber ve söylenti yayan ve toplumun psikolojik güvenliğini tehlikeye atanları tespit etmesini ve durumun kararlı şekilde ele alınmasını talep ettik" denildi.

Hükümet yanlısı gösteriler planlanıyor

Başörtüsü nedeniyle "ahlak polisi" tarafından gözaltında alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesi ülkeye yönelik yaptırımların yol açtığı ekonomik sıkıntılar ve özgürlük kısıtlamalarıyla ilgili öfke seline neden oldu.

Kadınların öncü rol oynadığı protestolarda bazı kadınların saçlarını açarak savurduğu, başörtüsünü yaktığı ve saçını kestiği görüldü. Başkent Tahran ve diğer kentlerdeki protestocular karakolları ve polis araçlarını ateşe verdi.

İranlı basın kuruluşları cuma günü ülkede büyük hükümet yanlısı gösteriler planlandığını, hatta bazılarının şimdiden sokağa çıktığını duyurdu. Tasnim haber ajansına göre İran Başsavcısı Gulam Hüseyin Mohseni Ejeh göstericilere karşı "vatandaşların güvenlik ve huzurunun sağlanması için" derhal harekete geçilmesini emretti.

İnsan hakları grupları protestolar sırasında en az 31 kişinin hayatını kaybettiğini belirtiyor.
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