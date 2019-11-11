Size ifade özgürlüğünden bahsetmek umutsuz bir çaba

Yazar Aslı Erdoğan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın kendisine yönelik sözlerine cevap verdi.





Erdoğan Safran'a cevap olarak yazdığı mektupta "Size düşünce ve ifade özgürlüğünden söz açmanın umutsuz bir çaba olduğunun farkındayım. Ama bakanlığınızın adında geçen 'eğitim' sözcüğüne inancınız varsa eleştiriye biraz daha açık, edebiyata, kültüre, ama hepsinden öte düşünce özgürlüğüne saygılı olmakla yükümlüsünüz." dedi.







BAKAN YARDIMCISINDAN ERDOĞAN'A: ZAVALLININ ZIRVALARI





Safran, şahsi Twitter hesabında Erdoğan'ı ima ederek, "Türklerle Kürtler aynı okullara gidiyor, aynı dersleri işliyorlar. Sıra arkadaşlarına birbirlerinden nefret etmeyi mi öğretiyoruz yani? Tek kelimeyle zırva. Böyle zamanlar için parlatılmış bir zavallının zırvaları. Yazık.” ifadelerini kullanmıştı.





Erdoğan, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’a hitaben şunları kaleme aldı:







"Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Mustafa Safran’ın hakkımda sarf ettiği sözlere cevabımdır:





Milli Eğitim Bakanlığı’nı temsilen konuşan bir şahsın, kendi ülkesinin, kendi dilinin, dünya ölçeğinde başarılar kazanmış bir yazarına bu şekilde hitap etmesini yakışıksız buldum.





"BENİ DEĞİL, EDEBİYATA ÖNEM VEREN KURUMLARI AŞAĞILAMIŞSINIZ"





Sn. Bakan Yardımcısı, beni aşağılamak uğruna 'böylesi günler için parlatılmış' deyimini kullanırken, aslında beni değil, edebiyatıma önem veren pek çok kişi ve kurumu aşağılamışsınız.





Bunların arasında, Simon de Beauvoir, Avrupa Sanat Ödülü, Vaclav Havel, Sait Faik Ödülünün de aralarında bulunduğu 20’nin üzerinde ödül jürisini, kitaplarımı yayımlayan Actes Sud ve Penguin’in de dahil olduğu 30’dan fazla yayıncıyı, dünyanın önde gelen yazarlarını (Günter Wallraf, İan Mc. Ewan) sayabilirim.





Bütün bu kurumların ve şahısların, hepsinden öte on binlerce okurun Türkiye’yi karalamak gibi bir niyetle kitaplarıma değer verdiği iddianız abartılı değil mi?





Farklı diller konuşan, farklı politik görüşlere ve edebi beğenilere sahip, hiç tanımadığınız on binlerce okur hakkındaki iddialarınızı hangi belgelere dayandırıyorsunuz?"





"HÜKÜMETİNİZ EVİME 40 KADAR TEPEDEN TIRNAĞA SİLAHLI POLİSİ YOLLADIĞINDA..."





2016 yılında hükümetiniz evime 40 kadar tepeden tırnağa silahlı polisi yolladığında didik didik edilen kütüphanemde o güne dek 11 dile çevrilmiş kitaplarım duruyordu.





Bu kitaplar Actes Sud, Gyldendal gibi saygın yayınevlerince yayınlanmış, farklı ülkelerde yılın kitapları arasına alınmış, La Scala gibi önemli tiyatrolarda sahnelenmişti.





İlk edebiyat ödülünü 23 yaşında almış, dünya edebiyatının geleceğe kalacak 50 ismi arasında gösterilmiş bir yazarın evine özel harekat polislerini yollayan, onu ağırlaştırılmış müebbet talebiyle yargılayan bir hükümetin bakan yardımcısısınız!





Size düşünce ve ifade özgürlüğünden söz açmanın umutsuz bir çaba olduğunun farkındayım.





Ama bakanlığınızın adında geçen 'Eğitim' sözcüğüne inancınız varsa, eleştiriye biraz daha açık, edebiyata, kültüre, ama hepsinden öte düşünce özgürlüğüne saygılı olmakla yükümlüsünüz.



"BEN BİR YAZAR OLARAK SADECE AYNA TUTTUM"



Bu yükümlülüklerin farkına varmadığınız sürece, bu linç toplumunun üzerine toz kondurmadığınız eğitim sistemimizden nasıl doğduğunu açıklayamayacaksınız.





Bence bu açıklama, sırtını iktidara, bürokratik konumlara, hatta kolluk gücüne dayayan herkesin bir yazara hakaret sandığı sözcükleri sıralamasında yatıyor. Ben bir yazar olarak sizlere sadece ayna tuttum.





Bir aynayı öfkeyle kırıp parçalamaksa ne yazık ki kimsenin gerçek yüzünüzü değiştirmiyor."