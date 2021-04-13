Skandal büyüyor! 5 belediye yüzlerce kişiyi 'kaybetmiş'

Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nin Almanya'nın Hannover kentine yaptığı ve 53 kişinin geri dönmediği ''Çevreye duyarlı bireyler'' projesinin Türkiye'de ilk olmadığı ortaya çıktı. Habertürk'ten Sevilay Yılman'ın haberine göre, bu zamana kadar pek çok ilçede benzer yöntemle binden fazla kişi yurt dışına gönderilmiş.







Malatya Kişisel Gelişim Dünyası Derneği'ne giden belediye başkan yardımcıları, dernek başkanı Sait Aytekin'den gidecek kişileri derneğe üye yapmaları konusunda ricada bulunmuştu. Halktv.com.tr'ye konuşan Sait Aytekin, ''Benden, geziyi bir Sivil Toplum Kuruluşu (STK) üzerinden yapmaları gerektiğini söyleyerek yardım istediler'' dedi. Geziye katılacak kişileri ve gezinin detaylarını bilmediğini söyleyen Aytekin, ''Bizim bu gezideki tek rolümüz, gezinin yapılabilmesi için adımızın kullanılması oldu'' diyerek, konudan haberi olmadığını söylemişti.





Sevilay Yalman yazısında, '''Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek” başlığı adı altında hayata geçirilen bu skandal organizasyonun boyutlarının sanılandan ya da bilinenden çok daha fazla olduğunu ve bu yolla da bugüne kadar 1000’in üzerinde insanın yurt dışına çıkarıldığını öne sürüyor'' derken, İçişleri Bakanlığı'nın yürüttüğü soruşturmayı derinleştireceğine dair yetkililerden bilgi aldığını belirtiyor.







Tokat'ın Erbaa, Van'ın Tuşba, Elazığ'ın Arıcak ve Üçocak; Bursa'nın Yıldırım ilçelerinden de aynı yöntem ve projeyle Almanya'ya binin üzerinde kişi gönderilmiş.





Yeşilyurt Belediyesi'nin projeyi yapan şirket olarak gösterdiği şirket, Hürriyetçi Türk Alman Dostluk Cemiyeti'nin Hannover'da bulunan şubesinin tabelasını kullanan, yemek hizmeti veren bir şirket olduğunu da Halktv.com.tr ortaya çıkarmıştı. Hürriyetçi Türk Alman Dostluk Cemiyeti'nin Alanya'da yaşayan üyeleri, derneklerinin yıllar önce kapandığını söylemiş, kendilerine de tabelalarının kullanıldığı bilgisinin geldiğini söylemişlerdi.









“Çevreye duyarlı bireyler yetiştirmek” adı altında yurt dışına insan kaçırma yönteminin mimarının Bingöl'ün Servi beldesinin eski belediye başkanı Ali Ayrancı olduğu yönündeki iddialar olduğunu söyleyen Yalman, ''Görüştüğüm polis kaynaklarımdan diğer belediyelerde yapılan organizasyonlarda da dahli olabileceği şüphesiyle soruşturmanın Ayrancı ismi üzerinde yoğunlaştırıldığını öğrendim'' dedi.