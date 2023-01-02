Skandal ötesi : 'Beraatlere emsal olmasın' diye Birol Erdem’in beraat gerekçesi değiştiriliyor!

‘2023’te de F...'ye kötü haber: Yargıtay’ın Birol Erdem kararında değişiklik’ başlıklı yazısında Şener, Birol Erdem kararının ‘beraat’ gerekçesinin değiştirileceğini yazdı. Zira Yargıtay 9. Ceza Dairesinin beraat kararında Erdem’in, ‘örgütün hiyerarşisi içinde bulunduğu zaman dilimi itibariyle örgütün nihai amacını bilmediği gibi bu amacın kamuoyu tarafından da bilinmediği’ belirtiliyordu.







TR724'ün haberine göre söz konusu gerekçe, Birol Erdem gibi on binlerce insanın ‘beraat’ etmesi anlamına geliyordu. İşte bu nedenle Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun Adalet Bakanlığı eski Müsteşarı Birol Erdem’e ‘silahlı terör örgütü yöneticiliği’ suçundan verilen beraat kararını onaması iktidar kanadında paniğe neden oldu.





Söz konusu ‘onama’ rejim kanadında ciddi bir rahatsızlık meydana getirmişti. Rejimin yandaşları geçtiğimiz haftalarda ‘beraat’ kararının gerekçesinin ‘delil yetersizliği’ olduğu yönünde yazılar yazmaya başladı.





KARAR ÖNCE HÜRRİYET’TE YAYINLANIYOR!

Nihayet beklenen skandal, Nedim Şener tarafından açıklandı. Şener, bugünkü yazısında ‘beraat’ kararının gerekçesinin değiştirileceğini belirtti. Nedim Şener’in yazısından anladığımıza göre Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu, verilecek kararı önce kendisine bildiriyor. Yani karar önce Hürriyet’te yayınlanıyor.







Şener’in yazısının ilgili bölümü şöyle:





“Bu konudaki yazılarım üzerine “Birol Erdem hakkındaki kararı fecaat olarak değerlendiren” Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu, Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin beraat kararını değiştirerek gerekçeli kararın yayınlanacağını bildirdiler.





Yargıtay Ceza Daireleri Genel Kurulu’nun 21 üyesinden 19’unun onama verdiği beraat kararının, “Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin Türk Ceza Kanunu’nun 30/1 maddesinde düzenlenen “hatanın şartlarının olmadığı” belirtilerek, “bu madde uygulamasına yönelik hüküm kısmının çıkarılmasına…” dayanılarak verildiği hatırlatıldı.





‘HATA’ YERİNE DEVLETE YARDIM

Böylece açıklanacak gerekçeli kararda; “…sanık Birol Erdem özelindeki deliller değerlendirilerek karar verilmesi gerektiği belirtilerek; eğitim ve ahlak hareketi olduğuna halkı inandıran F.../PDY yapılanmasının devleti ele geçirmeyi hedefleyen bir örgüt olduğu anlaşıldığında; sanığın, devlete operasyon yapan bu örgütle 2012 yılından itibaren mücadelesi dosya kapsamı ile sabit görülmekle beraatına karar verilmesi…” ifadesiyle beraat kararında değişiklik yapılacak.





Böylece, TCK/30/1’deki “Hata” maddesi yerine Birol Erdem’in 7 Şubat 2012 MİT Müsteşarı’nın tutuklanması girişimi sonrası örgüt ile ilgili bilgileri paylaşması, 17/25 Aralık 2013 operasyonları sonrası örgüt ile mücadele etmesi dikkate alınarak onanan beraat kararının diğer F... davalarında emsal olması önlenmiş olacak.”