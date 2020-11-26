Samanyolu Haber /Gündem / Skandalın böylesi... 270 yıllık kitabeye babasının adını ekletti /26 Kasım 2020 11:08

Skandalın böylesi... 270 yıllık kitabeye babasının adını ekletti

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın restore ettirdiği tarihi Vezir Çeşmesi'nin kitabesine babası Zeki Ahmed Çamlı'nın ismini eklettiği ortaya çıktı.

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İstanbul'da 1748 yılında I. Mahmud tarafından inşa ettirilen ve yine bu padişahın ismiyle de anılan tarihi Vezir Çeşmesi, Fatih'teki İskenderpaşa Camii yanındaki mevcut yerinde AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı tarafından restore edilmişti.

Karar'ın haberine göre, yenilenen kitabede çeşmenin kurucusu Osmanlı padişahı I. Mahmud’un isminin yanına Çamlı’nın babasının adı olan Zeki Ahmed Çamlı'nın ismi de eklendi. Kitabeye eklenen 'Sahibül hayrat merhum Zeki Ahmed Çamlı' yazısı dikkatlerden kaçmadı.

Yeni kitabenin sekizinci satırındaki farklılık dikkat çekerken, çeşmenin duvarına asılan metinde Çamlı’nın babasının adının geçtiği yer gizlendi.

Çamlı tarihi kitabeyi 2 yıl önce restore ettirmişti. Kitabenin orijinalinin nerede olduğu ise bilinmiyor.

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