Slovakya’da seçimleri ‘Rusya yanlısı’ Robert Fico kazandı

Slovakya’da düzenlenen genel seçimleri resmi olmayan sonuçlara göre, “Rusya yanlısı” eski Başbakan Robert Fico önde tamamladı. Bununla birlikte Fico’nun Meclis’te çoğunluğu sağlayıp, hükümeti kurabilmesi için başka bir partiyle koalisyona gitmesi gerekiyor. Seçim öncesi anketlerde daha şanslı gösterilen Batı yanlısı liberal eğilimli Yenilikçi Slovakya Partisi (Progressive Slovakia) seçim yarışında ikinci sırayı aldı.





Fico seçim kampanyası boyunca Ukrayna'ya askeri yardımı sona erdirilmesi vadinden bulunmuştu. 5 buçuk milyon nüfuslu Slovakya'da seçimlere 25 parti ve ittifak katıldı.





AB RAHATSIZ OLACAK

Seçimlerde Rusya yanlısı partinin birinci çıkmasının, AB üyelerini ciddi bir şekilde rahatsız etmesi bekleniyor. Seçimlerde ilk sırayı alan Fico’nun SMER-SSD Partisi yüzde 23.37, ikinci sıradaki Liberal Parti yüzde 16.86 ve HLAS Partisi ise yüzde 15 oranında oy aldı.