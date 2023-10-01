Fenerbahçe Rizespor’u farklı yendi

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’u 5-0 yenerek müthiş galibiyet serisini devam ettirdi. Bu sezon oynadığı 14. maçtan da galibiyetle ayrılmayı başaran Fenerbahçe, maç eksiğiyle Galatasaray’a devrettiği liderlik koltuğunu geri almayı başardı







Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Sebastian Szymanski, 47. dakikada İrfan Can Kahveci, 62. dakikada Edin Dzeko, 75. dakikada Dusan Tadic ve 90+3. dakikada Joshua King kaydetti. Edin Dzeko’nun 39. dakikada ağlara gönderdiği top, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası gol değeri kazanmadı.

Bu galibiyetle yoluna kayıpsız devam eden Fenerbahçe, puanını 21’e yükseltti. Rizespor ise 11 puanda kaldı.







FENERBAHÇE HIZLI BAŞLADI

Fenerbahçe, maçın hemen başında öne geçmeyi başardı. Hızlı gelişen atakta Dusan Tadic’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Sebastian Szymanski, altıpasın hemen içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan’ın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.





Fenerbahçe’de Edin Dzeko’nun ağlara giden topu, gol değeri kazanmadı. Fred’in pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko’nun gelişine yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. Ancak yapılan VAR kontrolü sonrasında elle oynama gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.





İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADI

Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, ikinci yarının başında farkı ikiye çıkardı. Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Sebastian Szymanski’nin ceza alanına gönderdiği ortasında Attila Mocsi’den seken topu önünde bulan İrfan Can Kahveci, yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan’ın solundan ağlarla buluşturdu.





Edin Dzeko, farkı üçe çıkaran golü kaydetti. İrfan Can Kahveci’nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Edin Dzeko, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan’ın yanından uzak köşede ağlara gönderdi.

SON SOZÜ KING SÖYLEDİ



Fenerbahçe’nin dördüncü golü, Dusan Tadic’ten geldi. Ceza alanında topla birlikte ilerleyen Joshua King’in vuruşunda Attila Mocsi’den seken topu önünde bulan Dusan Tadic, bekletmeden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Gökhan Akkan’ın yanından ağlarla buluşturmayı başardı.

Karşılaşmada uzatma dakikaları oynanırken Joshua King ağları havalandırarak maçın skorunu belirledi. Mert Hakan Yandaş’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Joshua King, yakın mesafeden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.







Kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele 5-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğü ile sona erdi.