Şok iddia: İngiltere Başbakanı vücuduna virüs enjekte etmek istedi

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson'ın eski başdanışmanı Dominic Cummings, İngiltere Parlamentosu'nda yürütülen ve hükümetin Covid-19 salgını sırasında izlediği politikalarının incelendiği soruşturmada milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Cummings, hükümetin salgına yönelik 'yanlış yaklaşımı' nedeniyle insanların öldüğünü, Sağlık Bakanı Matt Hancock'un 'yalan söylemek' dahil 15-20 nedenle görevden alınması gerektiğini söyledi.







"DOMUZ GRİBİNE BENZETİYORDU"





BBC'de yer alan habere göre Covid-19 salgınına ilişkin ilk raporların gelmeye başladığı 2020'nin ilk aylarında, hükümetin elinden geleni yapmadığını öne süren Cummings, Johnson'ın, Covid-19'u Şubat 2020'de 'bir korku hikayesi' olarak gördüğünü ve 'domuz gribi ile karşılaştırdığını' belirtti.







Cummings, salgına 'şüpheci yaklaşan' Johnson'ın Covid-19'un 'iyi huylu olduğunu ve tehdit oluşturmadığını' vatandaşlara kanıtlamak için vücuduna koronavirüsü enjekte edilmesini teklif ettiğini ileri sürdü.





"ÖLÜM İLANI İÇİN HAZIRLIK YAPILIYORDU"





Geçtiğimiz yıl Covid-19'a yakalanan Johnson'ın, 'çok hastalandığını ve litrelerce oksijen' aldığını da söyleyen Cummings, İngiltere Başbakanı'nın ölüm ilanı için de o dönem hazırlık yapıldığını iddia etti.





Cummings, İşçi Partisi Milletvekili Long Bailey'in sorduğu, "Hükümet üyelerinden herhangi birisi, insan hayatının ekonomik faaliyetler lehine feda edilebileceğini önerdi mi?" sorusuna da yanıt verdi. Cummings, Başbakan Johnson dahil kimi hükümet üyelerinin, 'asıl tehlikenin ekonomi alanında olduğunu düşündüğünü' söyledi.





"SÜRÜ BAĞIŞIKLI POLİTİKASI İÇİN YAYILMASINA İZİN VERDİLER"





Dominic Cummings, hükümetin ilk planının 'sürü bağışıklığı politikası izlemek' olduğunu, toplumun bağışıklık geliştirmesi için virüsün yayılmasına izin verildiğini iddia etti. Cummings, "Toplumun bize en çok ihtiyaç duyduğu dönemde hata yaptık" dedi. "Alarm düğmesine daha erken basmalıydım" diyerek özeleştiri de yapan Cummings, Hancock'un 'sürü bağışıklığının hiçbir zaman hükümetin planında yer almadığına' yönelik sözlerinin 'tamamen yanlış' olduğunu söyledi. Cummings, aşı yapılmaksızın sürü bağışıklığına ulaşmanın, resmi toplantılarda 'kaçınılmaz gerçek olarak kabul edildiğini' öne sürdü.





Cummings'in İngiltere'nin koronavirüs salgını karşısında sürü bağışıklığı stratejisinin arkasındaki isim olduğu belirtilmişti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, nisan ayında da Cummings'in iddiaları nedeniyle siyasi baskı altında kalmıştı. Başbakan, medyaya sızan haberlerde, geçen yıl sonbaharda koronavirüs vakalarının sayısı yeniden yükselişe geçtiği sırada, tekrar kapanmaya gitme ihtimalinin hararetle tartışıldığı bir toplantıda "Üçüncü bir kapanma ilan edeceğime cesetlerin üst üste yığıldığını görmeyi yeğlerim" demekle suçlanmıştı. Johnson ve Başbakanlık, iddiaları reddetmişti.