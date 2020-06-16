Samanyolu Haber /Dünya / Sokak olayları sonrasında Trump imzayı attı /16 Haziran 2020 23:31

Sokak olayları sonrasında Trump imzayı attı

ABD'de bir siyahinin polis şiddeti sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından başlayan sokak olayları neredeyse tüm ülkeye yayılmıştı. Polis teşkilatıyla ilgili eleştiriler sürerken Başkan Trump da teşkilatta bir dizi reformu içeren kararnameye imza koydu.

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ABD Başkanı Donald Trump, polis yapılanmasının fonunun kesilmesi ya da dağıtılması önerilerini reddederek, bazı reformlara gidilmesi için bir başkanlık kararnamesi imzaladı.

Kararnameyle, polis teşkilatının bazı faaliyetlerinin geliştirilmesi için yeni ödenekler çıkacak. Bu faaliyetlere, görevini kötüye kullanan polislere dair şikayetlerin kayıt altına geçirilip takip edildiği bir veri tabanı oluşturulması da dahil.

Şiddet içermeyen vakalarla ilgilenmesi için polislerin yanında sosyal çalışmacıların da görev yapması, güç kullanımı ve tansiyonun artmasını engellemeye yönelik eğitim de yeni kararnamede yer alıyor.

Trump, polisin şüphelinin boynunu sıkarak nefessiz bıraktığı ve bu şekilde gözaltına aldığı “chokehold” yönteminin de, “polisin hayatı tehlikede olmadıkça yasaklanacağını” söyledi. “Herkes zamanının geldiğini söyledi, artık bunu yapmamız lazım” diye ekledi.

ABD Başkanı, polisin “daha az ölümcül silah kullanması” için de çalışma yapıldığını söyledi.

25 Mayıs günü ABD’de polisin aşırı 'chokehold' yöntemi sırasında nefessiz bıraktığı Afrikalı Amerikalı George Floyd’un ölümünün ardından ülke çapında protesto gösterileri düzenlenmişti.

Kararnameyi imzalarken polisi savundu

BBC’deki bilgilere göre, Beyaz Saray’da kararnameyi imzalarken konuşan Trump, "Bir ortak zemin bulmalıyız. Polis olmazsa kaos olur. Amerikalılar, sokaklarımız ve bizleri güvende tutan maviler içindeki cesur kadın ve erkekleri desteklememiz gerektiğine inanıyor.

Amerikalılar aynı zamanda hesap verilebilirliği güçlendirmemiz, şeffaflığı artırmamız ve polislerin eğitimine daha fazla yatırım yapmamız gerektiğine de inanıyor." diye konuştu.
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