Sokak röportajında vatandaştan gündem olan yorum

Türkiye’de son dönemde derinleşen ekonomik kriz ve bunun neden olduğu sosyal problemler, yurttaşı sıkıntıya sokmaya devam ediyor.



Özellikle gençler, ülkenin içinde bulunduğu durumdan hayli şikâyetçi. Bir çoğu işsiz olan, iş bulduklarında da geçim sıkıntısını aşamayan gençler kesimler, iktidarın politikalarını her fırsatta yerden yere vurmaya başladı.



Tüylü Mikrofon adlı bir YouTube kanalına konuşan ve yaşadığı problemleri anlatan bir genç, sosyal medyanın gündemine oturdu.



“Kitap okumak istiyorum ama okuyamıyorum” diyen ve geçim derdi nedeniyle kendini geliştiremediğini söyleyen genç, çok çalışmasına rağmen karnını doyuramadığını vurguladı.



Genç yurttaşın ülkedeki akranlarının durumunu özetleyen konuşması şu şekilde:



‘EĞER BEN YAŞAYAMIYORSAM, SEN DE YAŞAMAYACAKSIN’







“Bizim artık birleşmemiz lazım. Bu ev niye 350 milyar diye ayaklanalım. Kitap okumak istiyorum, okuyamıyorum. 2-3 tane kitap okuyorum mesela ama devamı gelmiyor. Psikolojim bozuk, kaldıramıyorum. Geçim derdinden kendimi geliştiremiyorum. Ben kendimi geliştiremezsem yarın, çocuğum olacak yarın. O da kendini geliştiremeyecek. Liseyi bitirdim, bana bölme işlemi verin, ben yapamam. Çünkü eğitimim zayıf. Geçmişim ama bir şekilde hatırlamıyorum, tekrar edemiyorum. O kadar kendimden kısmama rağmen iyi bir hayat yaşayamıyorum. Et yiyemiyorum ya, et. Et nedir? Karnımı doyuramıyorum. Arabaya bineceğim, 4 çocuğum varsa 3+1 evde oturabileceğim. Bu hakkı sen bana vereceksin. Köpek gibi çalışıyorum. Eğer ben yaşayamıyorsam, sen de yaşamayacaksın. Eğer sen yaşıyorsan, bana da onu vereceksin. Annem ben 6 yaşından beri temizliğe gidiyor. 55 yaşında annem, psikolojisi bozulmuş. Biz bu duruma gelmişiz. İnsanlar da her şeyin güzel olduğunu savunuyor. Ne güzel…”









