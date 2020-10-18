Somalı maden işçisi isyan etti: Devletin gücünü bizde sınamayın!

Ödenmeyen tazminatları ve ücretleri için Bağımsız Maden-İş öncülüğünde Soma ve Ermenek’ten Ankara’ya yürüyüş başlatan ve jandarma tarafından yürüyüşleri engellenerek ilk durakları olan Manisa'nın Salihli ilçesinde gözaltına alınan madenciler serbest bırakıldı.





İzmir- Ankara yolunda kamp kuran işçiler engellenmek istenirken bir madencinin hükümete gösterdiği sert tepki sosyal medyada gündem oldu. Videoda konuşan madenci, “Sanki suçlu bizmişiz gibi, sanki hırsızlığı, namussuzluğu, arsızlığı biz yapmışız gibi hesabı bizden sormaya çalışıyor. Yani hesabı hesabı sorması gerekenlere gidip hesap soramayanlar, bize hesap sormaya çalışıyorlar. Oysa bizim haklılığımızı cümle alem biliyor” dedi.





"BUNLARI YAPANLARDAN HESAP SORUN!" Bağımsız Maden İş Sendikası üyelerinin gözaltına alındığı yürüyüşte madenci konuşmasını, “Bir işverene, bir tek adama gücü yetmeyen devlet, şimdi gücünü bizde sınıyor. Biz bir kere daha bağırıyoruz buradan. Devletin gücünü bizde sınamayın! Yerin 7 kat altında alın teriyle yaşamını devam ettirmek durumunda kalıp, kör edilenler, sakat bırakılanlar, ciğerleri çürütülenlerden hesap sormasın devlet!” diye sürdürdü.

"KORKMUYORUZ SİZDEN!" Somalı madenci, yıllardır sürdükleri mücadelenin önemine vurgu yaparak, “Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa! Bir tane kıçı kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak öyle mi? Öyle mi alay komutanı? Buradayız biz! Yıllarca arkadaşımızın bedeninden parçalar kopartıldı o madende, parçalar! Şimdi bize güç göstereceksiniz ve biz bu güçten korkacağız öyle mi? Vallahi de korkmuyoruz billahi de korkmuyoruz sizden!” ifadelerini kullandı.











