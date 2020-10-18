Samanyolu Haber /Gündem / Somalı maden işçisi isyan etti: Devletin gücünü bizde sınamayın! /18 Ekim 2020 13:12

Somalı maden işçisi isyan etti: Devletin gücünü bizde sınamayın!

Somalı Madenciler hakları aramak için yollardaHakları için Soma ve Ermenek'ten Ankara'ya yürüyen ve Manisa'nın Salihli ilçesinde bir kez daha gözaltına alınan maden işçileri serbest bırakıldı. Sosyal Medyada gözaltına alınmadan yapılan açıklamada madenciler kararlılıklarını ortaya koydu

Somalı Madenciler hakları aramak için yollarda

Ödenmeyen tazminatları ve ücretleri için Bağımsız Maden-İş öncülüğünde Soma ve Ermenek’ten Ankara’ya yürüyüş başlatan ve jandarma tarafından yürüyüşleri engellenerek ilk durakları olan Manisa'nın Salihli ilçesinde gözaltına alınan madenciler serbest bırakıldı.

İzmir- Ankara yolunda kamp kuran işçiler engellenmek istenirken bir madencinin hükümete gösterdiği sert tepki sosyal medyada gündem oldu. Videoda konuşan madenci, “Sanki suçlu bizmişiz gibi, sanki hırsızlığı, namussuzluğu, arsızlığı biz yapmışız gibi hesabı bizden sormaya çalışıyor. Yani hesabı hesabı sorması gerekenlere gidip hesap soramayanlar, bize hesap sormaya çalışıyorlar. Oysa bizim haklılığımızı cümle alem biliyor” dedi.

"BUNLARI YAPANLARDAN HESAP SORUN!"
Bağımsız Maden İş Sendikası üyelerinin gözaltına alındığı yürüyüşte madenci konuşmasını, “Bir işverene, bir tek adama gücü yetmeyen devlet, şimdi gücünü bizde sınıyor. Biz bir kere daha bağırıyoruz buradan. Devletin gücünü bizde sınamayın! Yerin 7 kat altında alın teriyle yaşamını devam ettirmek durumunda kalıp, kör edilenler, sakat bırakılanlar, ciğerleri çürütülenlerden hesap sormasın devlet!” diye sürdürdü. 

"KORKMUYORUZ SİZDEN!"
Somalı madenci, yıllardır sürdükleri mücadelenin önemine vurgu yaparak, “Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa! Bir tane kıçı kırık patrondan hesap sormayı beceremeyen devlet gücünü bizde sınayacak öyle mi? Öyle mi alay komutanı? Buradayız biz!  Yıllarca arkadaşımızın bedeninden parçalar kopartıldı o madende, parçalar! Şimdi bize güç göstereceksiniz ve biz bu güçten korkacağız öyle mi? Vallahi de korkmuyoruz billahi de korkmuyoruz sizden!” ifadelerini kullandı.




NE OLMUŞTU

Soma’daki Uyar Madencilik’te çalışan ve daha sonra işten çıkarılan işçilerden 748’i tazminatlarını alamadıkları için uzun süredir eylemde. Daha önce de heyet olarak birkaç kez Ankara’ya giden işçilerin sorunları 7 yıldır çözülmedi.

Ermenek’teki Cenne Maden Ocağı işçilerinin ücretleri ve tazminatları için başlattıkları direniş ise 40 günü aştı.

Soma ve Ermenek'teki işçiler, alacakları için 12 Ekim Pazartesi günü Ankara'ya yürüyüş başlatmış, yürüyüşleri valilik tarafından engellenmişti. Ermenekli işçiler ve aileleri, jandarmanın biber gazlı ve plastik mermili saldırısına maruz kalmıştı.

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