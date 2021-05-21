Samanyolu Haber /Gündem / Son anket: Erdoğan 4 eşleşmenin 3’ünde kaybediyor /21 Mayıs 2021 14:30

Son anket: Erdoğan 4 eşleşmenin 3’ünde kaybediyor

MetroPOLL Araştırma’nın paylaştığı son anket çalışmasına göre Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener’le karşılaşması durumunda seçimi kaybediyor. Erdoğan’ın sadece Kılıçdaroğlu karşısında küçük bir farkla kazandığı görülüyor.

SHABER3.COM

MetroPOLL Araştırma'nın son kamuoyu araştırmasının sonuçları yayımladı.


Şirketin kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. Özer Sencar’ın “Olası cumhurbaşkanlığı seçimi senaryoları” başlığıyla Twitter hesabından paylaştığı ve 26 bölgede, 1752 kişiyle 16 Nisan-21 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmaya göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işi muhalefet adayları karşısında oldukça zor.

Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüzde 49,7’ye yüzde 38,8, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yüzde 49,4’e yüzde 37,5, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ise yüzde 42,5’e yüzde 38,5’le mağlup oluyor.

AKP’li Cumhurbaşkanı sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 42.5’e yüzde 39.7 gibi küçük bir farkla galip geliyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son anket: Erdoğan 4 eşleşmenin 3’ünde kaybediyor Sonraki Haber >>

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Umut yolculuğunda Fas'tan İspanya'ya pet şişeyle yüzdü

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

Seriyye Gülen: 3 Mayıs'tan bu yana haber alamadığım eşimin kaçırıldığını düşünüyorum

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

'4 çocuğum için konuşuyorum' diyen KHK'lı öğretmen gözaltına alındı

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Dev gökdelen bir anda sallanmaya başladı, panik anları kameraya yansıdı!

Ben nargile içmem iftira atma

Ben nargile içmem iftira atma

Pakistan'da kum fırtınası

Pakistan'da kum fırtınası

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Otoyolda araba nasıl yakalandı

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Peker kendisini yalanlayanlara gözdağı mesajı verdi

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Özışık kardeşlerin foyası meydana çıktı

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap

Davutoğlu'ndan Soylu'ya videolu cevap
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:16:30