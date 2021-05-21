Son anket: Erdoğan 4 eşleşmenin 3’ünde kaybediyor

MetroPOLL Araştırma'nın son kamuoyu araştırmasının sonuçları yayımladı.









Şirketin kurucusu ve yöneticisi Prof. Dr. Özer Sencar’ın “Olası cumhurbaşkanlığı seçimi senaryoları” başlığıyla Twitter hesabından paylaştığı ve 26 bölgede, 1752 kişiyle 16 Nisan-21 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmaya göre, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın işi muhalefet adayları karşısında oldukça zor.





Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yüzde 49,7’ye yüzde 38,8, ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yüzde 49,4’e yüzde 37,5, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e ise yüzde 42,5’e yüzde 38,5’le mağlup oluyor.





AKP’li Cumhurbaşkanı sadece CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu karşısında yüzde 42.5’e yüzde 39.7 gibi küçük bir farkla galip geliyor.







