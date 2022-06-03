Samanyolu Haber /Gündem / Son ankete göre Erdoğan'ın işi zor: 3 aday karşısında da kaybediyor /03 Haziran 2022 16:34

Son ankete göre Erdoğan'ın işi zor: 3 aday karşısında da kaybediyor

Avrasya Kamuoyu Araştırma Merkezi Başkanı Kemal Özkiraz, 26 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde 26 ilde 1500 kişi ile telefonla mülakat yöntemiyle gerçekleştirdikleri seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

SHABER3.COM

Ankete göre, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçiyor.

Erdoğan yüzde 5.1, oy kullanmam yüzde 10 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Mansur Yavaş toplam yüzde 51.7, Erdoğan toplam yüzde 38.3 oranında oy aldı.

"Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin çatı adayı olarak Mansur Yavaş gösterilirse hangi adaya oy verirsiniz" sorusuna verilen yanıtlara göre, anket sonuçları şöyle:

Mansur Yavaş yüzde 44.1, kararsızım ama büyük ihtimalle Mansur Yavaş Yüzde 7.6, Erdoğan yüzde 33.2, kararsızım ama büyük ihtimalle Erdoğan yüzde 5.1, oy kullanmam yüzde 10 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Mansur Yavaş toplam yüzde 51.7, Erdoğan toplam yüzde 38.3 oranında oy aldı.

Ekrem İmamoğlu yüzde 44.3, kararsızım ama büyük ihtimalle Ekrem İmamoğlu yüzde 8.7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 33.5, kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan yüzde 5.7, oy kullanmam yüzde 7.8 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Ekrem İmamoğlu toplam yüzde 53, recep Tayyip Erdoğan toplam yüzde 39.2 oranında oy aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 42.8, kararsızım ama büyük ihtimalle Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 8.7, Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34, kararsızım ama büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan yüzde 5.1, oy kullanmam yüzde 9.4 iken kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise Kemal Kılıçdaroğlu toplam yüzde 51.5, Recep Tayyip Erdoğan toplam yüzde 39.1 oranında oy aldı.

CHP KAZANIYOR
"Erken seçim olması durumunda hangi partiye oy verirsiniz" sorusuna verilen cevaplar kararsızlar dağıtılmadan önce:

CHP yüzde 28.2

AKP yüzde 27.1

İYİ Parti yüzde 12

HDP yüzde 8.6

MHP yüzde 5

DEVA yüzde 4.4

Gelecek yüzde 1.6

Zafer yüzde 1.4

Saadet yüzde 1

Yeniden Refah yüzde 1

Diğer yüzde 1.6

Kararsız yüzde 8.1

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra:

CHP yüzde 30.7

AKP yüzde 29.5

İYİ Parti yüzde 13

HDP yüzde 9.2

MHP yüzde 5.4

DEVA yüzde 4.8

Gelecek yüzde 1.8

Zafer yüzde 1.6

Saadet yüzde 1.1

Yeniden Refah yüzde 1.1

DP yüzde 0.4

Diğer yüzde 1.4 oranında oy alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Son ankete göre Erdoğan'ın işi zor: 3 aday karşısında... Sonraki Haber >>

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

'Erdoğan, normal zamanında yaptırmamak için çalışıyor '

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı

Milli Eğitim Şube Müdürü okul bastı

Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

Saadet Partisi'nden 'sürtük' videosu

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Mahpus yakınlarına polis müdahale etti

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan'dan yeni hakaret

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na tuzak mı kurdu?

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

ABD, Ukrayna'ya M142 gelişmiş füze sistemleri gönderiyor

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Dün Esenyurt, bugün sultanbeyli karıştı: Halk sokaklara döküldü

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

Erzurum'daki diyanet yurdunda çocuk tacizine öfke

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!

15 Temmuz Köprüsü'nde olay: Ahmet Şık ve Erkan Baş polisle kavga etti!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:26:04