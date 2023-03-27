Samanyolu Haber /Politika / Son anketten yansıyanlar: Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler? /27 Mart 2023 08:42

Son anketten yansıyanlar: Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ne, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkiler?

Seçime az bir süre kala uyarılarda bulunan MAK Araştırma Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, “Millet İttifakı’nın seçimi kazanması için birinci, Cumhur İttifakı’nın kazanması için ikinci tur gerekir” dedi.

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Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e konuşan MAK Araştırma Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Kılıçdaroğlu'nun oy oranında durum ile, İnce ve Oğan sonucu nasıl etkileyeceğine dair analizlerini paylaştı.

İlk olarak 18 Haziran 2023'te yapılması planlanan, ancak daha sonra çeşitli gerekçelerle 14 Mayıs'a çekilen cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerine iki ay kala gözler, kamuoyu araştırma şirketlerinin paylaştığı anket çalışmalarına çevrildi.

İktidar partisi AKP ve ittifak ortağı MHP, bir kez daha cumhurbaşkanı adayı olarak Recep Tayyip  Erdoğan ismi üzerinde uzlaştı. Bu oluşumun en büyük rakibi sayılan Millet İttifakı'nda ise aday, bir süredir kamuoyu desteğinin yükseldiği gözlenen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu.

Muharrem İnce ve Sinan Oğan da, 100 bin imza toplayarak yarışa dahil oldular.

Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e konuşan MAK Araştırma Şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, şunları söyledi:

“Millet İttifakı yüzde 44 bandında gözüküyor. Cumhur İttifakı'nda yüzde 35 bandında bir AK Parti, yüzde 6-7 bandında MHP ve BBP bloğu var.

Bazıları özellikle AK Parti’yi dikkate alarak, ‘AK Parti’nin oylarında düşüş var ama cumhurbaşkanının oylarında düşüş yok' diyor. Bu doğru bir tez değil. Millet ittifakı hangi düzeyde oy alırsa, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı da aşağı yukarı o düzeyde milletvekili ve Cumhurbaşkanı adaylığını da birbirine çok yakın olacaklar.

Buradaki tek istisna Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın durduğu yer. Eğer bu iki isim toplamda yüzde 5 ve üzeri oy alırlarsa seçimi ikinci tura bırakır. Millet İttifakı aleyhine kaybedilmesine neden olabilir."

SON DURUM NE?

"(...) HDP'nin aday çıkarmamasıyla sonuçta yüzde  54-55 bandına doğru çıkan Kemal Kılıçdaroğlu karşısında, oy oranı yüzde 45'lere doğru çıkan bir AK Parti var. Seçime daha çok var. Şu anda fotoğraf böyle gözüküyor. Ama bu süreç içerisinde İYİ Partide sıra dışı bir kırılma olursa, masanın başka bir yerinde bir şey olursa onu ben kestiremem olunca konuşacağım.

İKİNCİ TUR OLASILIĞI

"(...) Cumhurbaşkanlığı seçimini şu anki fotoğraf üzerinden söylüyorum Millet ittifak kazanacak gibi duruyor. Ama aday olacak Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ı da görmemiz lazım. Bunların alabileceği oylara göre denklem değişir. Çünkü Sayın İnce ve Sayın Oğan ağırlıklı olarak Millet ittifakından oy alacaklar. Bunların alacakları oylara bağlı olarak denklem değişir. Çünkü 50 + 1 önemli.

Özellikle Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın toplamda yüzde 5 oy alması durumunda seçim ikinci tura kalır. İkinci tura kalan seçimi, Erdoğan’ın kazanması bana göre kuvvetle muhtemelen. Sebebi şu: Bu süreç içerisinde birbirine rakip olan seçmeni 15 gün içinde kazanmanız çok mümkün olmayabilir.

Öbür tarafın tek adayı var orada bir sorun yok. Onun seçmenini birleştirmez, seçmenin saflarını sıklaştırma gibi bir derdi yok. Millet ittifakının var. Muharrem İnce’ye oy veren seçmen sandığa gitmeyebilir. Yani o seçmeni hemen kazanmanız çok mümkün olmayabilir. Onların bir kısmı Erdoğan’a da gidebilir.

Seçimin ikinci tura kalması durumunda motivasyon problemi yaşayabilirler. Çünkü 6 ayrı partide motivasyon gittikçe zorlaşır. Millet ittifakının kazanması için birinci tur, cumhur ittifakının kazanması için ikinci tur kolay olur. İkinci tura kalınca Millet ittifakının sandık güvenliği, milletvekili seçimi bittiği için bunlar çok mümkün olmaz."
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