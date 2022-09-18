Son şampiyon Trabzonspor 90+8'de 3 puanı buldu

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden son şampiyon Trabzonspor, sahadan 3-2'lik skorla kazanan taraf olarak ayrılan ekip oldu.





2. dakikada Maxim ve 9. dakikada Markovic'in golleriyle Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşen bodro mavililer, 14. dakikada Trezeguet ve 42. dakikada Bakasetas'ın penaltı golüyle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitmesini bildi.





İkinci yarının sonuna eklenen uzatma dakikalarında ise Trabzonspor'un üçüncü golü geldi.





90+8. dakikada Marc Bartra ile golü bulan son şampiyon 3 puanı da hanesine yazdırmış oldu.





Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.















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