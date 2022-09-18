Samanyolu Haber /Spor / Son şampiyon Trabzonspor 90+8'de 3 puanı buldu /18 Eylül 2022 19:43

Son şampiyon Trabzonspor 90+8'de 3 puanı buldu

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, ligin 7. haftasında Gaziantep FK'yı konuk etti.

SHABER3.COM

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK'yı konuk eden son şampiyon Trabzonspor, sahadan 3-2'lik skorla kazanan taraf olarak ayrılan ekip oldu.

2. dakikada Maxim ve 9. dakikada Markovic'in golleriyle Gaziantep FK karşısında 2-0 geriye düşen bodro mavililer, 14. dakikada Trezeguet ve 42. dakikada Bakasetas'ın penaltı golüyle soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle gitmesini bildi.

İkinci yarının sonuna eklenen uzatma dakikalarında ise Trabzonspor'un üçüncü golü geldi.

90+8. dakikada Marc Bartra ile golü bulan son şampiyon 3 puanı da hanesine yazdırmış oldu.

Bu sonuçla Trabzonspor puanını 13'e yükseltirken, Gaziantep FK ise 11 puanda kaldı.



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