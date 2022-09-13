Samanyolu Haber /Spor / Son şampiyon Trabzonspor Adana'da son anda yıkıldı /13 Eylül 2022 00:44

Son şampiyon Trabzonspor Adana'da son anda yıkıldı

Geçtiğimiz yıl ligi zirvede tamamlayan Trabzonspor'da kötü gidiş devam ediyor.

SHABER3.COM

Abdullah Avcı yönetiminde geçtiğimiz yılı Spor Toto Süper Lig şampiyonu olarak tamamlayan Trabzonspor'da kötü gidiş devam ediyor.

Son olarak 6. hafta maçınca Adana Demirspor'a konuk olan bordo mavililer sahadan 3-2'lik skorla yenik ayrılan taraf oldu.

Adana Demirspor'a 3 puanı getiren golleri, 10. dakikada Rodrigues, 55. dakikada Ndiaye ve 90+4. dakikada Abdüssamed Akaydın atarken, Karadeniz ekibinin golleri ise 36. dakikada penaltıdan Bakasetas ve 84. dakikada Umut Bozok'tan geldi.

Bu sonuçla Adana Demisspor puanını 13'e çıkartırken, Trabzonspor ise 10 puanda kaldı.

Bordo mavililerin ligdeki  bir sonraki rakibi Gaziantep FK olurken, Adana Demirspor ise Antalya deplasmanına gidiyor.



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