Samanyolu Haber /Spor / "Sorumluluk payım var mıydı? Cevap evet" /28 Haziran 2022 21:34

"Sorumluluk payım var mıydı? Cevap evet"

Fransa'nın başketi Paris'te geçtiğimiz ay oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi güvenlik güçleriyle taraftarlar arasında stadyum dışında yaşanan olaylarla ilgili Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den bir açıklama geldiği aktarıldı.

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Fransa'nın başketi Paris'teki olaylı Şampiyonlar Ligi finali konusunda Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'den bir açıklama geldiği aktarıldı.

Taraftarlarla güvenlik güçleri arasında stadyum dışında yaşanan olaylar günlerce konuşulmuş ve bu olayla birlikte maçın belirlenen saatinden geç başlaması da eleştiri konusu olmuştu.

cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Real Madrid ile Liverpool arasında 28 Mayıs'ta Paris'te oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi yaşanan olaylarda sorumluluğu bulunduğunu söyledi. Darmanin hatasını kabul ederek özür diledi.

"SORUMLULUK PAYIM VAR"

Fransız RTL radyosuna konuşan Darmanin, final maçı öncesi taraftarların içeri alınması ve düzenin sağlanması sürecini kötü yönettiklerini itiraf ederek, "daha iyisini yapabileceklerini düşündüğünü" belirtti.

"Stade de France daha iyi idare edilir miydi? Cevap evet. Sorumluluk payım var mıydı? Cevap evet. Bu kötü yönetime maruz kalan herkesten içtenlikle özür dilerim" diyen Darmanin, yaşananlar nedeniyle emniyet teşkilatında önemli değişiklikler yaptığını aktardı.

Fransız İçişleri Bakanı, İngiliz kulübün taraftarlarına yönelik şiddetten sorumlu tutulan Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement ile ilgili bir müdahalede bulunup bulunmadığı sorusunu ise geçiştirerek, kişisel bir cezalandırmaya taraftar olmadığını söyledi.

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