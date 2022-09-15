AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Cumhuriyet tarihinin en büyüğü' diyerek duyurduğu projeye CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikaye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu" dedi.







Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a "Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek" ifadelerini kullandı.





"YETER BE ADAM"

"Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye…" diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:





"Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!"







