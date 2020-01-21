Sosyal medya bu fotoğrafı konuşuyor

2016 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağına binmeyeceğine dair beyanlarda bulunan Ahmet Hakan artık uçağa biniyor.





Almanya'nın başşehri Berlin'den dönüş yolunda Erdoğan'ın uçağına aldığı gazetecilerle fotoğraf çektirdi. Bu esnada Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan'ın en arkaya geçerek yüzünü gizlemesi dikkati çekti.





"UÇAĞA BİNMİŞSİN NİYE SAKLANIYORSUN?"





Fotoğraf sosyal medyada alay konusu oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ahmet Hakan'a, "Uçağa binmişsin niye saklanıyorsun?" sorusunu yöneltti.





Hürriyet'in yayın yönetmeni Ahmet Hakan (Ayakta, soldan 3'üncü) Erdoğan'ın uçağında görünmemek için en arkada durdu.







Ahmet Hakan dört yıl önce "Tayyip Erdoğan’ın ya da Ahmet Davutoğlu’nun uçağına asla ve kat'â binmeyeceğim." demişti.





"Uçan saray" diye nitelenen B747-8 model uçak 2018 yılında Katar'dan gelmişti.





Muhalefetin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne taşıdığı uçak hakkında AKP sözcüleri, "Hediye edildi. 500 milyon Amerikan Doları ödenmedi." ifadelerini kullanmıştı.



