Samanyolu Haber /Teknoloji / Sosyal medya devlerinden kullanıcılara uyarı /18 Mart 2020 22:15

Sosyal medya devlerinden kullanıcılara uyarı

Koronavirüs nedeniyle personeline evden çalışma izni veren kuruluşlar arasında yer alan sosyal medya devlerinden kullanıcılarına uyarı geldi. Kontrolün otomatik yazılıma devredildiğinin altı çizilirken, yanlışlıkla içerik silme durumlarının yaşanabileceği ifade edildi.

SHABER3.COM

YouTube, Facebook ve Twitter, önümüzdeki günlerde oluşabilecek aksaklıklara ilişkin açıklamada bulundu. Şirketler, çalışanların salgından dolayı evden çalışmaya başlaması sonrası kontrolün otomatik yazılıma bırakılması nedeniyle, hak ihlallerine bağlı olarak birçok içeriğin yanlışlıkla yayından kaldırılabileceğini duyurdu.

Google yayınladığı açıklamayla, YouTube ve diğer bölümlerin, sorunlu içerik teşhisinde geçici olarak yapay zeka ve otomatik araçları kullanacağını duyurdu. Açıklamanın devamında, yapay zeka yazılımlarının da hata yapabileceği, kullanıcılar tarafından yapılan itirazlara da geç yanıt verilebileceği vurgulandı.

FACEBOOK VE TWITTER'DAN AÇIKLAMA

Facebook yönetimi geçen hafta, uzaktan çalışma konusunda güvenli teknolojiye sahip olmadıkları için çalışanlarından ofislere gelmelerini istediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.

Twitter da benzer bir otomatik sisteme geçileceğini, ancak iyi çalışmayacağına yönelik endişeler taşıdıklarını açıkladı.

Google ise bazı kullanıcılar, reklam verenler, geliştiriciler ve yayıncıların kendilerinden yanıt almakta gecikmeler yaşayabileceğini bildirdi.

Silikon Vadisinin üç büyük sosyal medya devi Hindistan, İrlanda, Singapur ve ABD'ye yayılan ofislerdeki çalışanlarından bir süre mümkünse evden çalışmalarını talep etmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Sosyal medya devlerinden kullanıcılara uyarı Sonraki Haber >>

Bu işin şakası yok

Bu işin şakası yok

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Sağlık çalışanı: Biliyorsunuz virüs Kapalıçarşı'dan çıktı

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

Arnold Schwarzenegger: 'Evde kalın '

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

40 günlükken hapse giren Asım Sencer bebeğin gözyaşları

'Bizden terörist çıkmaz'

'Bizden terörist çıkmaz'

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Merkel'den Türkçe alt yazılı mesaj

Kaza anı kameralara yansıdı

Kaza anı kameralara yansıdı

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

İngiltere'de koronavirüs paniği devam ediyor

Ahır burası ahır!

Ahır burası ahır!

Hesap Zamanı!

Hesap Zamanı!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:40:19