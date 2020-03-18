Sosyal medya devlerinden kullanıcılara uyarı

YouTube, Facebook ve Twitter, önümüzdeki günlerde oluşabilecek aksaklıklara ilişkin açıklamada bulundu. Şirketler, çalışanların salgından dolayı evden çalışmaya başlaması sonrası kontrolün otomatik yazılıma bırakılması nedeniyle, hak ihlallerine bağlı olarak birçok içeriğin yanlışlıkla yayından kaldırılabileceğini duyurdu.



Google yayınladığı açıklamayla, YouTube ve diğer bölümlerin, sorunlu içerik teşhisinde geçici olarak yapay zeka ve otomatik araçları kullanacağını duyurdu. Açıklamanın devamında, yapay zeka yazılımlarının da hata yapabileceği, kullanıcılar tarafından yapılan itirazlara da geç yanıt verilebileceği vurgulandı.





FACEBOOK VE TWITTER'DAN AÇIKLAMA





Facebook yönetimi geçen hafta, uzaktan çalışma konusunda güvenli teknolojiye sahip olmadıkları için çalışanlarından ofislere gelmelerini istediği için eleştirilerin hedefi olmuştu.





Twitter da benzer bir otomatik sisteme geçileceğini, ancak iyi çalışmayacağına yönelik endişeler taşıdıklarını açıkladı.





Google ise bazı kullanıcılar, reklam verenler, geliştiriciler ve yayıncıların kendilerinden yanıt almakta gecikmeler yaşayabileceğini bildirdi.





Silikon Vadisinin üç büyük sosyal medya devi Hindistan, İrlanda, Singapur ve ABD'ye yayılan ofislerdeki çalışanlarından bir süre mümkünse evden çalışmalarını talep etmişti.