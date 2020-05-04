Sosyal mesafe kuralına uymadı, kadro dışı kaldı

Alman futbol takımı Hertha Berlin, forveti Salomon Kalou'yu takım arkadaşlarıyla tokalaştığı bir videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından sosyal mesafelenme kurallarını ihlâl ettiği gerekçesiyle kadro dışı bıraktı.





34 yaşındaki Fildişi Sahili kökenli oyuncunun Facebook’ta paylaştığı video, Alman Futbol Ligi yetkilileri tarafından da kınandı.





Alman Futbol Ligi, “Salomon Kalou’nun Hertha soyunma odasındaki görüntüleri kesinlikle kabul edilemez” açıklamasını yaptı.





Kalou, tepkilerin ardından özür diledi. “Davranışlarım koronavirüsü ciddiye almadığım algısı meydana getirdiyse özür dilerim” dedi ve gerçeğin bunun tam tersi olduğunu söyledi.





Almanya’da 16 Mayıs’ta Bundesliga karşılaşmalarının yeniden başlaması planlanıyor. Bu nedenle oyunculara ve saha çalışanlarına yapılan testlerde, 10 kişiye virüsün bulaştığı tespit edildi.