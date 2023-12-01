Soylu döneminde verilen ‘istisnai vatandaşlık’, 84 yılda verilenden 10 kat fazla

Geçtiğimiz günlerde İstanbul’da yakalanan Hırvat uyuşturucu baronu Nenad Petrak da Soylu döneminde vatandaşlık alanlardan…







Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu döneminde istisnai vatandaşlık verilen uyuşturucu baronları ve suç örgütlerinin liderleri tartışılırken, gazeteci Tolga Şardan dikkat çekici bir istatistik bilgisi paylaştı.





Şardan’ın aktardığına göre Soylu’nun bakanlık döneminde verilen istisnai vatandaşlık sayısı, 84 yılda diğer İçişleri Bakanlarının verdiğinden yaklaşık 10 kat daha fazla.







Şardan, “Cumhuriyet’in kuruluşundan, önceki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bakanlık koltuğuna oturduğu güne kadar istisnai vatandaşlık başvurusu üzerinden verilen vatandaşlık sayısı ile Soylu’nun görev süresi boyunca aynı yöntemle verilen vatandaşlık sayısı arasında kıyaslama yapılacak olursa Soylu’nun dönemindeki sayı açık ara önde” diye yazdı.





’84 YILDA İSTİSNAİ BİÇİMDE VERİKEN SAYININ 10 KATI SOYLU DÖNEMİNDE VERİLDİ’

Verilen istisnai vatandaşlık sayısının bir “anlamı” olduğunu kaydeden Tolga Şardan, şöyle devam etti:







“Bir polemiğe neden olmamak amacıyla sayıları açıklamayım, İçişleri Bakanlığı kendisi açıklasın mümkünse!





Her iki dönemle ilgili küçük bir ipucu verecek olursam; Soylu’nun dönemindeki sayı, eskisine oranla en az on kat fazla.







84 yılda istisnai biçimde verilen sayının on katının Soylu’nun yedi yıllık görev süresinde verilmesinin mutlaka bir anlamı vardır.





Suriyeliler ya da başka ülke göçmenleri olabilir. Bilim insanları olabilir. Ama son dönemdeki operasyonlarda ortaya çıkan tabloyla akıllarda farklı soru işaretlerinin oluşması kaçınılmaz.”