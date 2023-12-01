Sincan T Tipi Cezaevi’nde koğuşlarda kalorifer yanmıyor

Boldmedya’dan Necdet Çelik’in haberine göre, Havaların soğumasıyla birlikte cezaevlerindeki ısınma sorunu, yeniden baş gösterdi. Yanmayan kaloriferler yüzünden Sincan T Tipi Cezaevi’nde kalan siyasi mahkumlar, giydikleri kat kat elbiseyle soğuğa karşı koymaya çalışıyor. İkinci battaniyeye para yetiremeyen mahkumlar, sıcak su doldurdukları pet şişelerle geceyi atlatmaya çalışıyor.







Sincan T Tipi’ndeki ısınma sorunu, salı günü gerçekleşen açık görüş sonrası farklı bir boyuta büründü. Açık görüşe girerken cezaevi koridorlarında kaloriferlerin çalıştığını fark eden mahkum yakınları, görüş sırasında koğuşlarda kaloriferlerin yanmadığını öğrendi.





‘’BUNA AKIL SIR ERDİREMEDİK’’

Bold Medya’ya konuşan bir mahkum yakını, ‘’Biz buna akıl sır erdiremedik. Koridorda yanan kalorifer koğuşlarda niye çalışmıyor?’’ diye sordu.







Koğuşlarda hasta mahpusların kaldığınıa vurgu yapan mahkum yakını, sitemini şu sözlerle dile getirdi: ‘’Defalarca dilekçe verşlmiş. Sonunda radyatörlerin havasını almaya gelmişler. Gardiyan, merkezi ısınma sistemi nedeniyle tüm blokların aynı anda yanacağını söylemiş ama görüş salonuna giderken koridordaki kalorifer radyatörleri el dokunulamayacak kadar sıcaktı.”





YEMEKLERİN TADI TUZU YOKMUŞ

Sincan Cezaevi’ndeki yemeklerden de şikayet geliyor. Porsiyonların küçük olmadığını vurgulayan mahkumlar, açık görüşte yemeklerin lezzetsizliğinden yakındı. Mahpusların marketteki sınırlı çeşitler yüzünden alternatif yiyecek bulmakta hayli zorlandıklarını anlatan mahkum yakını, verilen siparişlerin 3-4 hafta içinde ve birçok eksikle karşılanabildiğini sözlerine ekledi.







Sincan T Tipi Cezaevi, çok sayıda hak ihlalinin adresi olmuş durumda. Hak ihlallerinin kaynağında kötü muamelenin yanı sıra cezaevlerindeki aşırı doluluk göze çarpıyor. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün ağustos ayı verilerine göre, 38 bin 391’i tutuklu olmak üzere toplam 270 bin 607 kişi cezaevinde tutuluyor.