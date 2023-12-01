Samanyolu Haber /Dünya / İsrailli rehinelerin ailelerinden Netenyahu hükümetine: 'Ateşkese geri dönün' /01 Aralık 2023 18:07

İsrailli rehinelerin ailelerinden Netenyahu hükümetine: 'Ateşkese geri dönün'

Gazze'de rehin tutulan bazı İsraillilerin aileleri, bir açıklama yaparak Gazze'ye saldırıların yeniden başlamasının yakınlarının hayatının tehlikeye atılması anlamına geldiğini söyledi.

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İsrail ile Hamas arasında varılan 7 günlük geçici ateşkes bu sabah Türkiye saatiyle 08.00 itibarıyla sona erdi. İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başlarken, Gazze'de rehin tutulan İsraillilerin aileleri Benjamin Netanyahu hükümetine seslendi.

İsrail'in Ynet haber sitesinin aktardığına göre, Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli gruplar tarafından rehin tutulan İsraillilerin aileleri, geçici ateşkesin ardından saldırıların yeniden başlamasının yakınlarının hayatını tehlikeye attığı söyledi. Ortak bir açıklama yapan aileler, hükümetlerine seslenerek saldırıların durması ve söz konusu ateşkese yeniden geri dönülmesi için tüm seçeneklerin kullanılması çağrısında bulundu. 

'SALDIRIYI SEÇMEK REHİNELERDEN VAZGEÇMEK DEMEK'
Haberde, kuzeni Tal Haimi Gazze'de esir tutulan Udi Goren'in görüşlerine de yer verildi. Haimi, "Rehinelerin serbest kalması için saldırı seçeneğinin seçilmesi, sevdiklerimizden vazgeçilmesi anlamına geliyor" açıklamasında bulundu. Aileler, saldırıların ve bombardımanın yeniden başlamasının rehinelerin hayatını tehlikeye attığının altını çizdi.

İSRAİL BASINI: HAMAS 10 KADINI DAHA BIRAKISA ARA 1 GÜN UZAR
Öte yandan, İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan ismi açıklanmayan İsrailli yetkililer de Hamas'ın rehin tuttuğu 10 kadını serbest bırakması durumunda Gazze'de 'insani aranın' bir gün daha uygulanabileceğini duyurdu.

Katar'ın 'insani ara' için çalışmalarını sürdürdüğü belirtilen haberde, "İsrailli yetkililer cuma günü yaptığı açıklamada Hamas'ın rehin tuttuğu 10 kadını serbest bırakması durumunda Gazze'deki çatışmaların durdurulabileceğini ve bir gün daha insani aranın uygulanabileceğini söyledi" ifadesi kullanıldı.

Hamas’ın Lübnan’daki yetkilisi Halil El Hayye de İsrail'in geçici ateşkesin uzatılması için Hamas'ın yaptığı tüm teklifleri reddettiğini ancak kadın askerlerin serbest kalması için ısrar ettiğini söylemişti.
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