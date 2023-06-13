Süleyman Soylu, o WhatsApp grubundan çıkarıldı

T24 yazarı Tolga Şardan, AKP İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu’nun İçişleri Bakanlığı’na ait WhatsApp grubundan çıkarıldığını yazdı.



Tolga Şardan yazısında ayrıca, geçtiğimiz hafta gündeme gelen ve Soylu’nun bakanlıktan gitmesinin ardından kendisine polis müdürlerinin edindikleri dudak uçuklatan servetlere ilişkin ortaya attığı iddiayla ilgili yeni gelişmeyi de aktardı. Buna göre kendisine özel tekne yaptırdığı ortaya çıkan Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız görevden alındı. Tapsız, Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın onayı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü’nde personel emrine alındı.



Şardan, yazısının bir diğer bölümünde ise Süleyman Soylu’Nun hemşerisi olan ve daha önce İstanbul Emniyet Müdürü ile Soylu arasında “sızıntı krizine” neden olan Sarallar suç örgütünün lideri İlyas Saral’ın nasıl Türkiye’ye geldiğini ve konuşması halinde yaşanacakları da gündeme getirdi.



Tolga Şardan’ın yazısı şöyle:



SOYLU, WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARILDI



“Kabinede yaşanan değişim sonrasında bakanlıktan alınan Süleyman Soylu, bakanlık üst düzey bürokrasisinde iletişim amacıyla kullanılan WhatsApp grubundan çıkartıldı. Soylu’nun telefonu pazar akşamı, bakanlık yönetimince gruptan çıkartıldı.



Öte yandan, geçen hafta TC kimlik numaralarının internete sızmasının ortaya çıkması sonrasında, Eski Bakan Soylu’nun kullandığı özel bilgisayar yazılımının bulunduğu cep telefonunun akıbeti soru işaretlerine neden oldu.



Soylu’nun bakanlık görevi sırasında kullandığı cep telefonunda, tüm ülkeye ait verileri görebildiği bilgisayar programını açıklaması tartışmaları beraberinde getirmişti.



SOYLU O PROGRAMI HALA KULLANIYOR MU?



Emniyet teşkialtının tamamında bile olmayan ve Emniyet İstihbaratı’nca üretilen programın Soylu’nun kullandığı cep telefonuna yüklü olduğunun ortaya çıkmasıyla birlikte “yasal kullanım olup olmadığı” görüşü ortaya atıldı.



Bu aşamada söz konusu programı kullanan Soylu’nun, cep telefonunu iade edip etmediği ya da programdan çıkıp çıkmadığı henüz bilinmiyor.



Görüştüğüm üst bir emniyet yetkilisi, yazılımın kullanılmasıyla ilgili log kayıtlarında yapılacak inceleme sonrasında Soylu’nun kimleri sorguladığının anlaşılabileceğine dikkat çekti.”



KENDİSİNE ÖZEL TEKNE YAPTIRAN MÜDÜR GİTTİ



“Büyüteç’te cuma günü ikisi Ankara’da, diğeri de deniz kenarında bir kentte yaşanan üç ayrı olayı gündeme getirmiştim.



Hafta sonu boyunca üç olayla ilgili ilk ses Muğla’dan geldi.



Muğla Valiliği’nin kararıyla hakkında gündeme gelen iddialar çerçevesinde Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız görevden alındı. Tapsız, Muğla Valisi Orhan Tavlı’nın onayı ile Muğla Emniyet Müdürlüğü’nde personel emrine alındı.



Tapsız’ın görevden el çektirilmesi sonucunda Asayiş Şube Müdürü Mehmet Vasfi Öztüzün Marmaris İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı. Ayrıca, aynı atamalar çerçevesinde Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mete Durukan, Muğla İl Emniyet Müdür Yardımcısı yapıldı. Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun Asayiş Şube Müdürü olarak görevlendirildi.



Bodrum İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oktay Boydak Bodrum İlçe Emniyet Müdürü, KOM Şube Müdür vekili Ahmet Gökhan Madendere ise Datça İlçe Emniyet Müdür vekili oldu.



Muğla’daki gelişme sonrasında gözler Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a çevrildi. Aktaş ve Yılmaz’ın kendi sorumlu oldukları ve haklarında iddialar olan üst düzey emniyet müdürleriyle ilgili herhangi bir işlem yapıp yapmayacakları merakla bekleniyor.”



SARALLAR GRUBUNUN LİDERİ NEDEN DÖNDÜ?



“Sarallar’ın liderinin mahkemede nasıl bir tavır içinde olacağı merak konusu. Kendisine ‘kaç’ diyenlerin kimler olduğunu söylemesi halinde işlerin rengi değişebilir



İstanbul Havalimanı’na Pazar akşam saatlerinde inen Almanya’dan gelen THY uçağı yine “önemli bir paketi” getirdi, Türkiye’ye.



Körüğe yanaşan uçağın kabininden inen ve iki polisin kolları arasında çıkış tünelinden ülkeye giriş yapan isim, son yıllarda ülkeyi kasıp kavuran Sarallar Suç Örgütü’nün firari lideri İlyas Saral ya da bilinen adıyla Alaaddin Saral’dı.



Büyüteç’in devamlı takipçileri geçmişte bu konuda yazdıklarımı hatırlayacaktır. Hele ki, geçen yıl haziranda Sarallar Grubu’na yönelik İstanbul’da yapılan operasyonun perde arkasını Büyüteç’te aktarmıştım.



Operasyonun yapıldığı günlerde en çok konuşulan konu, örgütün lideri Alaaddin Saral’ın yurt dışına kaçmasıydı.



Devamında ise, dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile operasyonu yapan İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş arasında yaşananlar gündeme damgasını vurdu.



Hemşehrileri olması nedeniyle Sarallar Grubu’na yakın olduğu iddia edilen Soylu, İstanbul Emniyeti’ni ziyaret edip, Aktaş’a kendisine operasyonla ilgili neden bilgi verilmediğini sorduğunda, Aktaş’tan “size her söylediğimizde sızıntı oldu” yanıtını aldı.



İkilinin arası da zaten bundan sonra pek düzelmedi. Sarallar Suç Örgütü’nün lideri İlyas (Alaaddin) Saral operasyondan sonra kayıplara karıştı, ta ki pazar akşamına kadar.



KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILMIŞ



Peki şimdi ne oldu da Saral kendiliğinden Türkiye’ye döndü? Bir pazarlık mı yapıldı?



Önce şunu söyleyim; Saral Grubu’na yönelik yargılama dün İstanbul’da başladı. Saral’ın yargılamanın başlamasından bir gece önce ülkeye dönüş yapması hayra alamet değil.



Muhtemel ki, kaçak olduğu dönem ve öncesinde yaşananları aktaracak mahkemede.



Ayrıca Saral ile ilgili şöyle bir süreç yürütüldü.



Yapılan çalışmalarda Saral’ın Almanya’da olduğu tespit edildi. Adresine kadar yapılan tespitler resmi kanaldan Almanya’ya iletildi. Doğrudan talep yöntemi kullanılarak Saral’ın ülkeye getirilmesine çalışıldı. Fakat olumlu sonuç alınamadı.



Zaman içinde Türkiye, Adalet Bakanlığı üzerinden uluslararası yakalama kararı çıkartılması amacıyla harekete geçti. Ardından, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Türk Interpolü devreye girdi. Saral hakkındaki dosya Fransa’ya gönderildi. Kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulunuldu.



Interpol, Türkiye’nin talebine olumlu yanıt verdi. Saral’la ilgili “kırmızı bülten” yayımlandığını 8 Haziran’da yani geçen perşembe Ankara’ya bildirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü de gecikmeksizin gelişmeyi İstanbul’daki mahkeme ulaştırdı.



Burada küçük bir bilgi vereyim. Sarallarla yakınlığı olduğu öne sürülen Eski İçişleri Bakanı Soylu’nun, firari örgüt lideri hakkında kırmızı bülten çıkarılması için yoğun çaba gösterdiğini öğrendim. Aslında böylesi çaba olması gereken bir durum. Ancak işin bir tarafında Soylu olunca akıllarda soru işaretleri oluşuyor ister istemez. Madalyonun iki tarafını da değerlendirmek lazım kuşkusuz.



Ayrıca, Saral’ın Türkiye’ye gelmesinde kabine değişkliğini de etkisini göz ardı etmemek lazım.



Sarallar’ın liderinin mahkemede nasıl bir tavır içinde olacağı merak konusu. Kendisine ‘kaç’ diyenlerin kimler olduğunu söylemesi halinde işlerin rengi değişebilir.”