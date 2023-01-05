Samanyolu Haber /Gündem / Soylu, İmamoğlu karşısında geri adım mı atıyor? /05 Ocak 2023 15:22

Soylu, İmamoğlu karşısında geri adım mı atıyor?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İBB'ye başlatılan "terör" soruşturması üzerine belediyeye kayyum atanacağı iddiaları üzerine iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'e konuştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na, YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak cezası verilmesi ve belediyede terörle iltisaklı kişiler çalıştırıldığı iddiası tartışılmaya devam ediyor.

Öte yandan, iktidara yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, TV100'de yayımlanan “Eşit Ağırlık” adlı programda, konuyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İBB’YE KAYYUM ATANACAK İDDİASI ÜZERİNE SOYLU’DAN AÇIKLAMA
İBB’ye başlatılan terör soruşturması ve “belediyeye kayyum mu atanacak” tartışması üzerine konuşan Daşdemir, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

Kayyum iddialarını Soylu’ya soran Daşdemir, "Bugün İçişleri Bakanı’yla konuştum ‘Bu meseleyle ilgili kayyum vb. gibi bir süreç olacak mı?’ diye. Sayın bakan ‘Bizim öyle bir niyetimiz yok sadece teröristlerin Belediye’den temizlenmesini istiyoruz’ dedi" ifadelerini kullandı.
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