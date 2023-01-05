CES 2023'te tanıtılan 10 cihaz ve teknoloji

İşte CES'te şimdiye kadar öne çıkan 10 teknolojiik ürün ve hizmet...











18 İNÇLİK LAPTOP





Dizüstü bilgisayarların oyun tarafında daha çok kullanılmasıyla ekranlar da büyümeye başladı. Zaman içerisinde ekran teknolojisi de gelişti ve köşelerde daha az boşluk mümkün oldu. Dell, Alienware modelinde 18 inç ekrana sahip yeni bir laptop tanıttı. Cihazda 13th Gen Intel Core i9-13980HX işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPU bulunuyor.









KATLANABİLİR OLED EKRAN





Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung katlabilir ekran teknolojisinin öncüleri arasında. Şirket katlanabilir teknolojisi telefonun ötesine taşımak istiyor. Samsung'ın CES 2023'te tanıttığı yeni konsept cihazında katlanabilir OLED ekran kullanıldı.









CANLI YAYIN YAPAN FIRIN

Geçen yıl hem Samsung hem LG 17 inçlik kayar ekran konseptini açıklamıştı. Her CES'te birden fazla ürün ve teknoloji tanıtan Samsung'ın bir diğer yeniliği ise canlı yayın yapabilen fırın oldu. Bespoke AI Wall Oven adındaki fırının içerisinde bulunan kamerayla canlı yayın yapmak mümkün.









ROKU TELEVİZYON ÜRETTİ





Streaming servisi Roku ilk televizyonunu tanıttı. Bir set olarak tasarlanan cihaz yüksek kalite istemeyen tüketiciler için tasarlanmış. 2K görüntüye sahip televizyonun boyutları 24 ve 75 inç arasında değişirken başlangıç fiyatı ise 119 dolar.









JBL'DEN YENİ KULAKLIK





Ses sistemleri üreticisi JBL, Tour Pro 2 adını verdiği kablosuz bluetooth kulaklığını tanıttı. 1.45 inçlik dokunmatik ekrana sahip kulaklık 250 dolarlık bir etikete sahip. Cihaz fiyatıyla premium sınıfta bile pahalı kalıyor.













VÜCUT ISISIYLA ŞARJ OLAN AKILLI SAAT





Baracoda'danın ürettiği BHeart akıllı saati geceleri vücut ısısı ve hareketiyle şarj oluyor. CES'ten Yenilik Ödülü alan cihaz sürdürülebilirlik özellikleriyle öne çıkıyor. Cihaz 100 dolarlık fiyata sahip.









GÜNEŞ ENERJİLİ ŞARJ İSTASYONU





Blueetti'nin AC500 ve B300S sistemleri Indiegogo'daki kampanyasında 11 milyon dolar toplamıştı. 16 çıkışa sahip cihaz 5 bin watt devamlı güce sahip ilk güneş enerjili jenerator diye pazarlanıyor. Elektrikle de şarj olan cihaz yüzde 80'e bir saatten daha kısa sürede ulaşıyor.









EKRANLI KESME TAHTASI





Yemek hazırlarken bir şeyler izlemek ya da tariflere bakmak birçok insanın tercih ettiği bir yöntem. Blok adındaki şirket 700 dolarlık kesme tahtasıyla bu ihtiyacı ürüne dönüştürüyor. Kesme tahtasında 13*20 inçlik bir ekran bulunuyor.













İDRARI TAHLİL EDEN TUVALET SENSÖRÜ





Withings'in tuvalet sensörü idrarınızı inceliyor. Klozete takılan bu sensör besin tüketiminizi ya da kadınlarda yumurtlama döneminin takibini yapıyor. Cihaz uzun dönemli sağlık raporları da sunuyor.









GÖZLÜKSÜZ 3D OLED LAPTOP





Acer'ın ardından Asus da gözlüksüz üç boyutlu ekrana sahip laptop üretti. Vivobook Pro 16X OLED modeli 3.2K görüntü sunan hızlı OLED panele sahip. Bilgisayarda Intel Core i9–13980HX işlemci NVIDIA GeForce RTX 4070 grafik kartı bulunuyor.