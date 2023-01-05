HDP'den AYM kararına tepki: Yargı darbesinin onlara bir katkısı olmayacak

HDP’ye Hazine yardımının kesilmesiyle ilgili talep bugün Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. AYM, "HDP'nin kapatılması" istemli davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti.







Buna göre HDP kapatma davasında, bir ay içerisinde savunmasını yapacak. Bir ay sonra tedbir kararı gözden geçirilerek, "tedbire devam" ya da "tedbir sonlandırılsın" kararı verilecek.





PARTİMİZE 2015’TEN BU YANA BASKI VAR, BİZİM İÇİN YENİ BİR ŞEY DEĞİL



Kararı Gerçek Gündem’e değerlendiren HDP Grup Başkanvekili, Siirt Milletvekili, hukukçu Meral Danış Beştaş şunları söyledi:





“İktidar; seçim yarışına eşit şartlarda, adil koşullarda girme gibi bir niyetinin olmadığını çoktandır ilan etti. Şu anda iktidar cephesi bütün tuşlara birden bastı. Hem partimize hem diğer partilere karşı dört koldan baskı artırıldı. Yargı mekanizması, bürokrasi gibi kendi ellerindeki olanakları kullanıyorlar. Bizler buna göre yol alıyoruz.





2015’ten bu yana aralıksız bir şekilde partimize karşı ciddi bir baskı süreci yaşatılıyor. Bizim için yeni bir şey değil. Bunlarla hep mücadele ettik, direndik, ayakta durduk, mücadelemiz bundan sonra da devam edecek.”





"ALTILI MASAYA GİDİP NE YAPALIM DEMEMİZE GEREK YOK BİR İHTİYAÇ OLURSA, KAPILARIMIZ AÇIK"

Beştaş, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın içinde olduklarını hatırlatarak “Sonuçta bu mücadelenin en aktif taraflarından biriyiz. Altılı masaya ya da birilerine gidip ne yapalım, ne edelim demekten ziyade bizimle bir paylaşım yapılmak, iletişim kurulmak isteniyorsa her zaman söyledik, kapılarımız açık” diye konuştu.





Beştaş son olarak, “Yargı darbesinin halen devam ettiriliyor olmasının onlara bir katkısı olduğunu düşünüyorlarsa yanılıyorlar. Tabanımızda, kitlemizde bu çok daha büyük tepki ve konsolidasyon olarak geri dönecek” dedi.





DAHA ÖNCE REDDEDİLEN TALEP SEÇİM SÜRECİYLE KABUL EDİLDİ

İki gün önce HDP, kapatma davasıyla ilgili bir basın açıklaması yaparak, Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) başvuru yaptıklarını, davanın seçim sonrasına bırakılmasını istediklerini açıklamıştı.





HDP’nin hazine yardımı alacağı hesaplara bloke konulması talebi Mart 2021’deki ilk iddianamede de yer almıştı. HDP avukatlarından Özgür Erol, basın açıklamasında ilgili süreçle hatırlatmada bulunarak şunları kaydetmişti:





“Geldiğimiz noktada HDP’nin hazine yardımı alacağı hesaplara bloke konulması talebi artık son noktayı ifade ediyor. Hukuksal bir yönü bulunmayan bir talep. Mart 2021’deki ilk iddianamede bu talep öne sürüldü, iddianame reddedildi, Haziran 2021’deki iddianamede bu talep yenilendi ve AYM tarafından yine reddedildi.





Aradan geçen bir buçuk yıldan sonra davada ne tür yeni bir durum oldu da başsavcılık bu talebi yenileme gereği duydu? Yeni olan tek şey, seçim sürecine gelinmiş olundu. Yasal veya anayasal bir temeli olmayan bu talebi incelenmeksizin reddini talep ettik.





Kapatma davasında 10 Ocak’ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı AYM’de sözlü görüşlerini sunacak. Bu artık son merhalelerden biridir. Bundan sonrasında da HDP adına bu görüşler sunulacak, bu aşamaya gelmeden bu talebin apar topar sunulmuş olması, bu işleyişlerin iç içe geçmesine yol açıyor. Öncelikle bu talebe doğru hususun netleşmesi gerekir. Bu husus netleşmeden, bu hususta ya ret kararı verilecek ya HDP’nin görüşü ve savunması alınacak. Bu süreçler tamamlanmaksınız bunun üstüne Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının dinlenmesi prosedürü işletilemez.”