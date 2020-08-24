'Soylu-Külünk kavgası’ iddialarının odağındaki kişi sahte polis kimliği ile yakalanmış

İstanbul Taksim’de geçen aylarda yapılan polis çevirmesinde aracından sahte polis kimliği, polis telsizi, çakar ışığı ve sahte basın kartı çıkan şahısla ilgili dikkat çeken bilgiler, bugün gündeme gelen AKP içi kavga ile netleşti. Şahsın, Soylu-Külük kavgası iddiasındaki Soylu tarafı olduğu öne sürülen Milli Beka Hareketi Derneği’nin Genel Başkanı olduğu öğrenildi.





Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, bir video paylaşarak AKP'li Metin Külünk'ün derneğe baskın yaparak tehditte bulunduğu iddiasını ortaya attı. Şahin, baskının nedeninin ise sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçlayıcı paylaşımlarda bulunan bir kullanıcıya yanıt vermeleri olduğunu yazdı. Soylu ile ilgili paylaşımlarda bulunulan hesabın sahibi Erdal Yılmaz ise kişisel bilgilerinin paylaşılarak tehdit edildiğini öne sürdü.





Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, önceki akşam, Külünk’e yakın olduğunu iddia ettiği kişilerin dernek binasını bastığına dair görüntüleri paylaştı. Şahin, “Dün akşam Metin Külünk’ün tetikçisi @maske3g hesabının İçişleri Bakanımıza hakaretlerine karışılık verdiğimiz için Metin Külünk önce arayarak bizi tehdit etti, sonra da Milli Beka Hareketi Derneğimize 5-6 kişiyle gelerek bize saldırdı” diye yazarak, İçişleri Bakanı Soylu’yu etiketledi. Külünk iddialarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.











