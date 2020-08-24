'Soylu-Külünk kavgası’ iddialarının odağındaki kişi sahte polis kimliği ile yakalanmış

İstanbul Taksim’de geçen aylarda yapılan polis çevirmesinde aracından sahte polis kimliği, polis telsizi, çakar ışığı ve sahte basın kartı çıkan şahısla ilgili dikkat çeken bilgiler, bugün gündeme gelen AKP içi kavga ile netleşti. Şahsın, Soylu-Külük kavgası iddiasındaki Soylu tarafı olduğu öne sürülen Milli Beka Hareketi Derneği’nin Genel Başkanı olduğu öğrenildi.
Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, bir video paylaşarak AKP'li Metin Külünk'ün derneğe baskın yaparak tehditte bulunduğu iddiasını ortaya attı. Şahin, baskının nedeninin ise sosyal medyada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu suçlayıcı paylaşımlarda bulunan bir kullanıcıya yanıt vermeleri olduğunu yazdı. Soylu ile ilgili paylaşımlarda bulunulan hesabın sahibi Erdal Yılmaz ise kişisel bilgilerinin paylaşılarak tehdit edildiğini öne sürdü.
Milli Beka Hareketi Derneği Başkanı Murat Şahin, önceki akşam, Külünk’e yakın olduğunu iddia ettiği kişilerin dernek binasını bastığına dair görüntüleri paylaştı. Şahin, “Dün akşam Metin Külünk’ün tetikçisi @maske3g hesabının İçişleri Bakanımıza hakaretlerine karışılık verdiğimiz için Metin Külünk önce arayarak bizi tehdit etti, sonra da Milli Beka Hareketi Derneğimize 5-6 kişiyle gelerek bize saldırdı” diye yazarak, İçişleri Bakanı Soylu’yu etiketledi. Külünk iddialarla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Şahin’in “Külünk’ün tetikçisi” dediği @maske3g hesabının Erdal Yılmaz isimli emekli uzman çavuşa ait olduğu belirtildi. Erdal Yılmaz’ın @zea_111 adlı sosyal medya hesabından bir süredir Süleyman Soylu’ya karşı paylaşımlarda bulunduğu görüldü. HDP’li Mardin Belediyesi’ne atanan kayyımın bir ağaç ihalesine ilişkin yolsuzluğundan bahseden Yılmaz’ın, yolsuzluğa karışan firmanın İstanbul temsilcisinin Soylu’nun kuzeni olduğuna dair iddialarda bulunduğu ayrıca Milli Beka ve Osmanlı Ülkü Ocakları dernekleri için ‘mafya teşkilatları’ dediği “Kime karşı bu yapılanma” ifadelerini kullandığı görüldü.
YILMAZ: SOYLU BANA ‘NAMUSSUZ’ DEDİ
Milli Beka Derneği baskını sonrasında sosyal medya üzerinden gruplar arasında atışmalar sürerken, Erdal Yılmaz ev adresi, isim soyisim ve T.C kimlik numarasının paylaşılarak tehdit edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Soylu’yu da etiketleyen Yılmaz, bilgilerinin tek kurumdan alınabileceğini söyleyerek İçişleri Bakanlığı’nı işaret etti. Yılmaz, Soylu’yu aradığını ancak kendisine ‘Namussuz” dediğini öne sürdü.
ARACINDAN SAHTE KİMLİK ÇIKMIŞTI
Bu kavga ile gündeme gelen Murat Şahin’in, geçen aylarda Taksim’de polis tarafından yapılan çevirmede aracından sahte polis kimliği çıkan şahıs olduğu öğrenildi. Şahin’in aracından ayrıca polis telsizi ve polis çakarı da çıkmıştı.
Konunun, AKP içi kavga ardından yeniden gündeme gelmesi ardından Şahin, aracında yakalanan kimliğin yanındaki bir polis memuruna ait olduğunu ve hakkında daha sonra hiçbir cezai işlem yapılmadığını savundu. Şahin, söz konusu haberlere karşılık gönderdiği tekzip metnini kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.