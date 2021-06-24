Soylu’nun suçlular albümüne bir isim daha: Yüzlerce kişiyi dolandırdı

Süleyman Soylu’nun suçlular albümüne bir kişi daha eklendi. Aslen Gümüşhane Kelkit doğumlu olan Mustafa Nas, Süleyman Soylu ile çektirdiği fotoğrafları kullanarak birçok insanı dolandırdı. Bir araya gelip bir Whatsapp grubu kuran mağdurlar, dertlerini Türkiye’de yaşayan gazetecilere anlatamadı. Kendilerini dinleyen birkaç gazeteci de Soylu’nun adını duyunca bir dolandırıcıyı haber yapmaktan vazgeçti.







İçişleri Bakanı’na ulaşıp dert yanan mağdurlara ise Soylu’nun cevabı “Şahsı tanımıyorum” oldu. Hakkında birçok suç duyurusu bulunan ve ceza davası açılan Mustafa Nas’ın dosyalarına ise takipsizlik verildi. Mağdurlardan Ferdi Erdoğan hukuk mücadelesi vermesi üzerine işyeri kundaklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yazılan şikayet dilekçelerinden de bugüne kadar bir sonuç çıkmadı.





Araba alım satımı yaparak yüzlerce kişiyi dolandıran Mustafa Nas’ın dolandırdığı isimlerden Çağlar Özer’in iddiasına göre bakanlığa kadar uzanan bir şebeke Mustafa Nas’ı koruyor. Çağlar Özer, bunca insanı mağdur eden Nas’ın elini kolunu sallayarak hala ortalıkta dolaşmasının ve hakkında açılan davaların kapatılmasının başka bir açıklaması bulunmadığını vurguluyor.









Mustafa Nas, arabasını satmak isteyen insanları farklı farklı şirketler üzerine kayıtlı ama karşılığı olmayan çeklerle dolandırıyor.









Mustafa Nas’ın dolandırdığı isimlerden biri de pek çok bakanlığın organizasyon işlerini yapan Ankara’daki organizasyon ve tur şirketi Samtur Organizasyon ve Tanıtım‘ın sahibi Mehmet Yıldırım.





Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürü Ozan Altuğ’u yakından tanıyan Mehmet Yıldırım, Altuğ’u arayarak dolandırıldığını ve Mustafa Nas’ı araştırmasını rica ediyor. Ancak kısa bir süre sonra Altuğ ve ekibinin yeri değiştiriliyor. Altuğ, şu anda Samsun’da Yabancılar, Asayiş, Çocuk Şube Müdürlükleri ve Merkez İlçelerden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görev yapıyor.













Mustafa Nas, Süleyman Soylu ve ünlü kişilerle çektirdiği fotoğrafları @nas961 adlı hesabından paylaşıp güven kazanarak birçok insanı dolandırdı, hala daha dolandırdığı iddia ediliyor.





BİR DOLANDIRICI EMNİYET MÜDÜRÜNE NASIL KARŞI ÇIKABİLİYOR?





Çağlar Özer, dolandırılan mağdurlardan kurdukları Whatsapp grubunda, bir araya gelebilen yaklaşık 20 kişi olduğunu, utanıp ortaya çıkamayan, dolandırılmayı kendine yakıştıramayan başka işadamları da bulunduğu ifade ediyor. Özer’in iddiasına göre Mustafa Nas, nakit transferlerini dikkat çekmemek için kız kardeşi Seda Nas’ın eşi Mehmet Çalış’a ait İş Bankası hesabının üzerinden yapıyor.





Bold Medya’ya ulaşıp nasıl dolandırıldığını anlatan Çağlar Özer, “Bakın işin en garip tarafı şu: Mustafa Nas’ın emniyetin kendisini araştırdığını öğreniyor ve Ozan Altuğ’un karşısına çıkıyor. Altuğ, Nas’a “Araba almışsın, çek vermişsin. Bir savcının arabası başına bela alırsın. Çekin ödemesini yap” diyor. Mustafa Nas emniyet müdürüne ‘Ben ticaret yapıyorum. Ödemezsem ne olacak. Seni ilgilendirmez” mealinde konuşuyor. Aralarında bir atışma oluyor. Ben ilk başta buna inanmadım. Uydurma gibi geldi. Bir dolandırıcı emniyet müdürüne nasıl posta koyabiliyor diye düşündüm. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Ozan Altuğ ve ekibinin yeri dağıtıldı.” dedi.





İŞİN UCU BAKANLIĞA KADAR UZANIYOR

CİMER’e de başvurup Ozan Altuğ’un başına gelenlerin araştırılmasını, Mustafa Nas’ın İçişleri Bakanı ile nasıl bir ilişkisi olduğunu soruşturulmasını istediğini belirten Çağlar Özer, “Mustafa Nas insanları bu kadar nasıl dolandırıp görev yerlerini nasıl değiştirtebiliyor. Her arabasına özel olarak NAS plaka alıyor. Bunları nasıl yapıyor? Kimse Soylu’ya kondurmuyordu, böyle ufak şeylerle uğraşmaz diye. Soylu’nun baş danışmanın Trabzon’da 5 milyonluk bir ev aldığı, 1,5 milyonluk arabası olduğu ortaya çıktı. Bu işin ucu bakanlığa kadar uzanıyor” diye konuştu.





DOLANDIRACAĞI KİŞİLERİN ÖNCE GÜVENİNİ KAZANIYOR

Mustafa Nas, dolandıracağı kişilerin önce güvenini kazanıyor. İlk başta arabaların parasını ödüyor. Sonra satın aldıklarının ise bir kısmını ödemeyip ortadan kayboluyor. Dolandırdığı kişileri de “Kimse resmi yollardan parasını geri alamadı” diye tehdit ediyor.





Çağlar Özer, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’na üç yıl önce yaptığı başvurunda Nas tarafından nasıl dolandırıldığını şöyle anlatıyor:







